Y es que, aunque no parezca, la forma de vestir puede llegar a afectar la productividad de una persona , por un lado, por la comodidad que sienta con la ropa pero, por otro, al cumplir el protocolo que exige la empresa.

Mientras algunas profesiones suelen ser mucho más formales, hay otras que parece que tienen una mayor flexibilidad en cuanto a la presentación personal. Es por eso que pueden haber diferencias y, cuando no se tiene un código de vestuario específico, puede haber confusión entre las personas.

Aunque no es la regla, en algunas profesiones como las finanzas, economía, derecho, medicina, política; lo que se quiere transmitir es seguridad, confianza, solidez, firmeza y compromiso, así, el traje debería ser formal , pues son profesiones conservadoras. Por esta razón es recomendable usar trajes de colores grises y oscuros.

Para el caso de los hombres el uso de corbatas debe ser de colores conservadores, zapatos de cuero y llevar siempre medias, no sobra decir que una buena loción y el aseo personal son parte fundamental para una excelente presentación personal.

En cuanto a las mujeres, hay algunas de las reglas de etiqueta de hombre que también aplican: trajes clásicamente a la medida, faldas a la rodilla o la pantorrilla, blusas planchadas con escotes muy conservadores y clásicos. Los zapatos deben ser oscuros, de un tacón bajo y muy bien lustrados.

Es recomendable usar media pantalón y en cuanto a accesorios, deben ser pequeños. Este tipo de vestuario también aplica para profesiones como asistentes o secretarias que siempre deben causar una imagen de seriedad de la empresa en la que trabajan.

Al contrario de estas profesiones que son un poco más formales y “de oficina”, hay otras que son más creativas y con labores que requieren un constante movimiento. Es por eso que se puede permitir un vestuario un poco más informal y, no por ello, dejar la elegancia de lado.

Por ejemplo, existen dos casos muy famosos en el mundo de los negocios de cómo vestir informal y ser excelente empresario: Steve Jobs y Bill Gates, quienes no usan trajes formales y han sido un referente en el mundo de negocios de tecnología de usar ropa casual estandarizando esta tendencia.

Profesiones como los maestros, artistas, cineastas, fotógrafos, periodistas y algunos ingenieros, no exigen un código formal de vestimenta, por su misma profesión. Ahora, esto no significa que no se vistan bien, sino que pueden hacer del jean, los tenis y los sacos prendas que lucen elegantes pero también cómodas.