Ingredientes esenciales en el jabón de lavadora para ropa impecable y más duradera, según un experto químico

Entender los ingredientes de los detergentes para ropa no solo mejora el proceso de limpieza, sino que también contribuye a la conservación de las prendas. Nathan Kilah , profesor de química sintética en la Universidad de Tasmania, se dedica a ampliar el conocimiento sobre la química en la vida cotidiana, en particular sobre la seguridad química en productos comunes como los detergentes.

Tensioactivos: El principio activo para eliminar la suciedad

Sin embargo, no todos los detergentes son iguales. Los detergentes en polvo incluyen sales como el sulfato de sodio y el carbonato de sodio, que aportan volumen y ayudan a disolver las manchas. En cambio, los detergentes líquidos emplean surfactantes no iónicos, que no generan tanta espuma, pero son eficaces para suspender aceites en el agua. La elección entre uno u otro dependerá de las necesidades del lavado y las preferencias del usuario.