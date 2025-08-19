Según la psicología, estos son los rasgos que tienen las personas más inteligentes

A través del paso del tiempo, el concepto de inteligencia ha ido evolucionando. En un principio, se creía que las personas inteligentes eran aquellas que podían resolver problemas matemáticos o podían memorizar datos precisos. No obstante, en la actualidad ha cambiado un poco, ahora se entiende de una manera más amplia, que incluye habilidades emocionales, sociales, creativas y de adaptación.

Según expertos, los rasgos característicos de las personas más inteligentes les permiten tener mejor comprensión de su entorno, mayor capacidad de adaptación a los cambios y una toma de decisiones más efectivas.

La American Psychological Association (APA) y la European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) realizaron estudios en los que se analizó diversas características asociadas a la inteligencia. | Foto: Getty Images

La American Psychological Association (APA) y la European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) realizaron estudios en los que se analizó diversas características asociadas con la inteligencia.

Estos son algunos rasgos asociados a las personas inteligentes

Uno de los rasgos identificados por estos estudios es la curiosidad. Las personas con este perfil no se conforman con respuestas superficiales, sino que intentan profundizar, comprender y descubrir el porqué de las cosas. Este tipo de persona disfruta de la lectora, la investigación y exploración.

Otro rasgo es la capacidad de adaptación. Esta habilidad facilita enfrentar los cambios y los retos con mayor facilidad, encontrado soluciones rápidas y eficaces en situaciones inesperadas. Según la APA, estas personas tienden a ver las dificultades como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje.

La investigación también demostró que las personas más inteligentes llegan a tener una mejor gestión emocional y un mayor nivel de autoconciencia. Esto les permite reconocer, comprender y regular sus propias emociones. También llegan a desarrollar empatía.

El pensamiento crítico también hace parte de los rasgos de las personas inteligentes. Las personas con este perfil suelen cuestionar la información que recibe, analizan los hechos y no sacan conclusiones apresuradas.

Esta habilidad les permite diferenciar entre opiniones, esto resulta muy valioso en el contexto actual, donde la abunda la desinformación y sobreexposición a datos. El pensamiento crítico permite tomar decisiones objetivas.

Los rasgos característicos de las personas más inteligentes les permiten tener mejor comprensión de su entorno. | Foto: Getty Images

La humildad es otro rasgo común en las personas inteligentes. Aquellos con esta característica comprenden que no lo saben todo, por ende, están abiertos a escuchar a los demás, valorando las diversas perspectivas de un debate o conversación.