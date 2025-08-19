Cómo
Según la psicología, estos son los rasgos que tienen las personas más inteligentes
Los rasgos característicos de las personas más inteligentes les permiten tener mejor comprensión de su entorno.
A través del paso del tiempo, el concepto de inteligencia ha ido evolucionando. En un principio, se creía que las personas inteligentes eran aquellas que podían resolver problemas matemáticos o podían memorizar datos precisos. No obstante, en la actualidad ha cambiado un poco, ahora se entiende de una manera más amplia, que incluye habilidades emocionales, sociales, creativas y de adaptación.
Según expertos, los rasgos característicos de las personas más inteligentes les permiten tener mejor comprensión de su entorno, mayor capacidad de adaptación a los cambios y una toma de decisiones más efectivas.
La American Psychological Association (APA) y la European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) realizaron estudios en los que se analizó diversas características asociadas con la inteligencia.
Estos son algunos rasgos asociados a las personas inteligentes
Uno de los rasgos identificados por estos estudios es la curiosidad. Las personas con este perfil no se conforman con respuestas superficiales, sino que intentan profundizar, comprender y descubrir el porqué de las cosas. Este tipo de persona disfruta de la lectora, la investigación y exploración.
Otro rasgo es la capacidad de adaptación. Esta habilidad facilita enfrentar los cambios y los retos con mayor facilidad, encontrado soluciones rápidas y eficaces en situaciones inesperadas. Según la APA, estas personas tienden a ver las dificultades como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje.
La investigación también demostró que las personas más inteligentes llegan a tener una mejor gestión emocional y un mayor nivel de autoconciencia. Esto les permite reconocer, comprender y regular sus propias emociones. También llegan a desarrollar empatía.
El pensamiento crítico también hace parte de los rasgos de las personas inteligentes. Las personas con este perfil suelen cuestionar la información que recibe, analizan los hechos y no sacan conclusiones apresuradas.
Esta habilidad les permite diferenciar entre opiniones, esto resulta muy valioso en el contexto actual, donde la abunda la desinformación y sobreexposición a datos. El pensamiento crítico permite tomar decisiones objetivas.
La humildad es otro rasgo común en las personas inteligentes. Aquellos con esta característica comprenden que no lo saben todo, por ende, están abiertos a escuchar a los demás, valorando las diversas perspectivas de un debate o conversación.
La última característica analizada por los expertos es el sentido del humor. Según la investigación, las personas inteligentes lo utilizan como una herramienta para reducir la tensión en momentos complejos, mejorar la comunicación y fortalecer vínculos cercanos. Tanto la APA como la EFPA, señalaron que el sentido del humor requiere de agilidad mental, ya que implica una rápida asociación de ideas y la capacidad de interpretar situaciones desde distintas perspectivas.