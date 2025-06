Tres frases que nunca debe decirle a un amigo si no quiere perder la amistad, según la psicología

No obstante, que la amistad sea un vínculo profundo, no significa que no sea al mismo tiempo un poco frágil. “No se rompen solo por traiciones. Muchas veces, lo que daña una amistad no es qué se dice, sino cómo se dice o incluso lo que no se dice”. Albaladejo mencionó que el lenguaje marca la diferencia. Es por eso que esta experta advierte sobre algunas frases que nunca se le debe decir a los amigos.