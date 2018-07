A

“No necesito firmar nada en mármol”: Duque a Petro

Durante la ceremonia en la que se selló el apoyo de Claudia López y Antanas Mockus con Gustavo Petro para la segunda vuelta presidencial, el candidato de la Colombia Humana presentó los 12 mandamientos que promete cumplir en caso de llegar al Palacio de Nariño escritos en dos piedras de marmol. La respuesta de Iván Duque no se hizo esperar y el candidato del Centro demócratico afirmó: “Yo no necesito firmar nada en mármol porque Santos firmó en mármol hace 8 años que no iba a subir los impuestos y ya sabemos lo que hizo. Yo no necesito firmar en mármol porque sobre mí no hay sospechas, porque sobre mí no hay temores, porque soy de una sola pieza, porque defiendo los valores y principios”.

