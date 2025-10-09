Política
Insultan en Cartagena a Daniel Quintero y él responde: “¿Entre uribistas paraquitos hacen competencias de quién está más loco?"
El suceso se enmarca en una semana de alta tensión política por la cercanía de la consulta interna del Pacto Histórico.
Danna Valeria Figueroa Rueda
Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.
Daniel Quintero fue abucheado hoy en Cartagena durante una actividad pública. El episodio lo publicó el mismo precandidato presidencial y ocurrió en medio de una tienda D1, mientras recibía gritos de “fuera” y silbidos que obligaron a su retirada del lugar.
En respuesta al episodio, Quintero publicó en X un mensaje de tono provocador: “¿Entre los uribistas paraquitos hacen competencias de quién está más loco? ¿Gana alias el Gury o la loca del D1? Vota en los comentarios.” En el mismo video añadió críticas directas: “Están bravos los del Centro Democrático”, y aludió a la apertura de investigaciones relacionadas con el concejal que apareció con un bate en recientes disturbios en Medellín.
El episodio en Cartagena se enmarca en una semana de alta tensión política por la cercanía de la consulta interna del Pacto Histórico prevista para el 26 de octubre, y por múltiples focos de confrontación pública entre figuras del centro-derecha y del progresismo.
Durante la escena publicada por Daniel Quintero, también se escucha como le gritan “Mucha rata”, “fuera fuera” y le dicen como ha sido apodado habitualmente, “Pinturita”.
En paralelo, y como parte del dardo retórico que Quintero lanzó en su tuit, está el caso del concejal de Medellín Andrés “el Gury” Rodríguez, quien fue filmado portando un bate durante disturbios ocurridos tras una marcha de apoyo a Palestina.
Las imágenes, difundidas el 7 y 8 de octubre, muestran al concejal caminando con el objeto y vociferando a las personas que hacían parte de la protesta; aunque no se observa un enfrentamiento físico directo en los clips más difundidos, su presencia generó críticas y la Procuraduría anunció la apertura de una investigación disciplinaria.
Ese episodio ha sido usado por distintos actores políticos para cuestionar la normalización de la violencia y el protagonismo de funcionarios en contextos de protesta.