Política

Insultan en Cartagena a Daniel Quintero y él responde: “¿Entre uribistas paraquitos hacen competencias de quién está más loco?"

El suceso se enmarca en una semana de alta tensión política por la cercanía de la consulta interna del Pacto Histórico.

Danna Valeria Figueroa Rueda Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

10 de octubre de 2025, 3:34 a. m.