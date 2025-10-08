Desde el petrismo pronostican quién será el candidato único presidencial: “Se deben respetar y apoyar los resultados”

Pasan los meses y se van acercando las elecciones presidenciales de 2026 y, mientras llega el día, en el petrismo continúan organizándose para escoger al candidato único a pesar de que en las últimas horas el Tribunal Superior de Bogotá tumbó la consulta interna del Pacto Histórico.

Mientras se resuelve cómo se escogerá al candidato único presidencial del petrismo, el representante a la Cámara, Heraclito Landinez, vaticinó quién será el candidato único entre Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero.

No obstante, Landinez fue enfático en decir que, en caso de que Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quien enfrenta un proceso judicial por presunta corrupción, llegue a ser escogido como el candidato único del Pacto Histórico, lo apoyarán como partido político.

“Es una decisión que se debe adoptar por los partidos políticos. En tanto que hay una consulta y se deben respetar y apoyar los resultados de la consulta. Y ahí estamos. Gustavo Bolívar dijo, por ejemplo, que lo iba a pensar, que él no está de acuerdo con Daniel Quintero, pero es una decisión personal. Pero en este caso, los partidos que aceptan participar en una consulta, se someten a esas reglas y por lo tanto debemos apoyar al candidato elegido, que yo creo que va a ser Iván Cepeda. Entonces, acompañaremos al candidato o candidata elegido en la consulta”, dijo puntualmente Landinez en El Debate.

Sobre Cepeda, el congresista Landinez recalcó que es un “hombre progresista, de ideas de izquierda. Es un hombre serio estudioso, incluso de los mejores senadores que tiene este país”.

También dijo que en Cepeda ven la posibilidad, en caso de que gane la Presidencia de la República, de poder seguir con el proyecto del hoy mandatario Gustavo Petro.

“Es una buena decisión para nosotros y para los colombianos para continuar con el proyecto del presidente Gustavo Petro. Acompañarlo, apoyarlo, y elegir a Iván Cepeda como el próximo presidente de los colombianos”, insistió Landinez en El Debate.

Por otra parte, sobre la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá este martes 7 de octubre, el representante a la Cámara dijo tener certeza de que habrá consulta interna en el Pacto Histórico para escoger al candidato único presidencial.