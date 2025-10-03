Alcalde Carlos Fernando Galán le pidió al presidente Gustavo Petro revisar sus cifras sobre homicidios en Bogotá

Un nuevo cruce de mensajes se presentó entre el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el presidente Gustavo Petro.

Galán decidió pronunciarse luego de que el mandatario de los colombianos le dijera al comandante de la Policía Metropolitana, durante una ceremonia de ascenso de integrantes de las Fuerzas Militares, que Bogotá debía ser una prioridad porque es la ciudad donde más homicidios se registran.

“Revise las cifras, presidente”

En respuesta, el alcalde presentó sus propias cifras y le pidió al presidente revisar las suyas.

“Bogotá tiene las tasas de homicidios más bajas de las ciudades capitales en lo corrido del año”, indicó Galán, presentando estadísticas sobre el delicado tema de seguridad, que, además, es la mayor preocupación ciudadana en la actualidad y foco de los precandidatos a la Presidencia.

Petro, por su parte, dijo que el asunto no era político, aunque sabe que el alcalde no lo quiere. “Nuestra misión es que Bogotá disminuya esas cifras de homicidio”, expresó, y dijo que se venía logrando durante décadas.

Por lo tanto, le indicó al brigadier general, que dirige la Policía Metropolitana, que “es una misión y una orden que ese número baje más”.

Por su parte, Galán recordó que septiembre fue el mes con menos homicidios desde 2003.