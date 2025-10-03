Confidenciales
Alcalde Carlos Fernando Galán le pidió al presidente Gustavo Petro revisar sus cifras sobre homicidios en Bogotá
Durante la ceremonia de ascensos de integrantes de las fuerzas militares, el mandatario dijo que Bogotá debía ser una prioridad, pues es la ciudad donde más se mata. Esto respondió el alcalde.
Un nuevo cruce de mensajes se presentó entre el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el presidente Gustavo Petro.
Galán decidió pronunciarse luego de que el mandatario de los colombianos le dijera al comandante de la Policía Metropolitana, durante una ceremonia de ascenso de integrantes de las Fuerzas Militares, que Bogotá debía ser una prioridad porque es la ciudad donde más homicidios se registran.
“Revise las cifras, presidente”
En respuesta, el alcalde presentó sus propias cifras y le pidió al presidente revisar las suyas.
“Bogotá tiene las tasas de homicidios más bajas de las ciudades capitales en lo corrido del año”, indicó Galán, presentando estadísticas sobre el delicado tema de seguridad, que, además, es la mayor preocupación ciudadana en la actualidad y foco de los precandidatos a la Presidencia.
Petro, por su parte, dijo que el asunto no era político, aunque sabe que el alcalde no lo quiere. “Nuestra misión es que Bogotá disminuya esas cifras de homicidio”, expresó, y dijo que se venía logrando durante décadas.
Por lo tanto, le indicó al brigadier general, que dirige la Policía Metropolitana, que “es una misión y una orden que ese número baje más”.
Por su parte, Galán recordó que septiembre fue el mes con menos homicidios desde 2003.
No es cierto, presidente @petrogustavo. Revise bien sus cifras.— Carlos F. Galán
Bogotá no sólo tiene una de las tasas de homicidio más bajas de las ciudades capitales en lo corrido del año, sino que acabamos de tener el septiembre con menos homicidios desde 2003.