Política
Alcaldes de ciudades intermedias se reunirán en Bogotá para definir agenda con el Gobierno Nacional
La jornada contará con la participación de altos funcionarios del Estado y organismos de control.
El próximo miércoles, 1 de octubre, se celebrará en el Hotel Capital de Bogotá la Asamblea Extraordinaria de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias), encuentro que reunirá a alcaldes y alcaldesas de todo el país con el objetivo de construir soluciones conjuntas a los principales desafíos territoriales.
La jornada contará con la participación de altos funcionarios del Estado y organismos de control. Entre ellos se destacan Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa Nacional; Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la Nación; Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia; Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional; Alfredo Enrique Piñeres, superintendente de Transporte; e Iris Marín, defensora del Pueblo.
El propósito central del encuentro es avanzar en una agenda de trabajo colaborativo entre el Gobierno Nacional y los mandatarios locales en temas como descentralización, seguridad, transparencia, autonomía fiscal y desarrollo económico territorial.
Durante la Asamblea también se elegirá la nueva Mesa Directiva de Asointermedias —conformada por un presidente, un vicepresidente y un secretario— además de las Comisiones Especializadas por Región, que tendrán como misión representar los intereses de las ciudades intermedias ante los diferentes niveles de gobierno.
La organización convocó a periodistas y medios de comunicación nacionales y regionales a cubrir este espacio, considerado clave para el fortalecimiento institucional y el desarrollo de las regiones. La atención a medios se realizará a partir de la 1:00 p.m. en el mismo recinto, con rueda de prensa y vocerías institucionales.