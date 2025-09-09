El vicecanciller de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, anunció que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se tiene previsto un encuentro entre el 10 y el 12 de septiembre en Armenia, Quindío, conocida como la semana de Cooperación Sur-Sur.

Según explicó el viceministro, habrá delegados de más de 20 países. “Es importante este encuentro porque nos permite reafirmar como Gobierno colombiano que estamos en un escenario ad portas de la cooperación en la que Colombia dejó de ser un Estado mendigo para convertirse en un Estado que intercambia prácticas, saberes, servicios, etcétera”, afirmó Jaramillo.

El viceministro destacó que la idea de estos espacios es que Colombia no solo pueda recibir cooperación, sino que también pueda aportar y mostrar sus experiencias.

“Colombia, por estos dos días, será el epicentro de reflexiones importantísimas, no se nos olvide que estamos en un entorno internacional cambiante y en ese entorno es muy importante lo que suceda en nuestros territorios de cara a la cooperación internacional. Con esto reafirmamos nuestro compromiso de cara a la diplomacia comunitaria, donde lo que se dice en los territorios es vinculante como nosotros para cabeza de la política exterior”, afirmó.

Según informaron desde la Cancillería, en el encuentro habrá delegaciones viceministeriales, embajadores y directores de cooperación de América Latina y el Caribe, África y Asia.