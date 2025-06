Carlos Fernando Galán: “Es muy grave que el presidente se pase por la faja al Congreso y desconozca la separación de poderes”

“Es muy grave que se pase por la faja al Congreso y, en cierta forma, se viole la separación de poderes en Colombia. En un proceso de un trámite de una decisión que toma el Congreso, el único encargado de determinar si hubo un vicio o no, no es el Ejecutivo, es la rama Judicial. La rama Judicial no se ha pronunciado todavía si este trámite tuvo o no un vicio “, dijo el alcalde.