Carlos Fernando Galán fue catalogado como el tercer mejor alcalde de América Latina, según ranking internacional

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se consolidó en noviembre como uno de los mandatarios urbanos mejor valorados de toda la región, según el ranking divulgado por CB Consultora Opinión Pública.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, en CTW 2024. | Foto: Cortesía CTW

El informe ubica al mandatario en el tercer lugar regional, con una imagen positiva del 49,5 por ciento, un indicador que lo mantiene dentro del podio continental pese al retroceso registrado en la última medición.

El estudio, aplicado entre el 11 y el 16 de noviembre en diez capitales de la región, muestra que Galán figura por detrás de los alcaldes de Montevideo y Quito, pero por encima de homólogos de ciudades como Buenos Aires, São Paulo, Lima, Santiago, Caracas, La Paz y Asunción.

En su mandato, Galán ha aumentado en 14 % el presupuesto destinado al sector ambiente. | Foto: Montaje SEMANA / Cortesía

Su presencia en los primeros lugares refleja que, pese a las tensiones propias del inicio de gestión, Bogotá sigue proyectándose como una administración con niveles relevantes de respaldo ciudadano.

Sin embargo, la encuesta también revela un dato clave. Galán fue el alcalde que más cayó en imagen frente a la medición anterior, con una disminución de 4,6 puntos porcentuales. El descenso contrasta con el ascenso de otros mandatarios, como el de São Paulo, Ricardo Nunes, quien protagonizó el mayor repunte.