Confidenciales
Carlos Fernando Galán fue catalogado como el tercer mejor alcalde de América Latina, según ranking internacional
Pese a que se mantiene en la misma posición de la última edición de CB Consultora Opinión Pública, fue el alcalde que más cayó en imagen frente a la medición anterior.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se consolidó en noviembre como uno de los mandatarios urbanos mejor valorados de toda la región, según el ranking divulgado por CB Consultora Opinión Pública.
El informe ubica al mandatario en el tercer lugar regional, con una imagen positiva del 49,5 por ciento, un indicador que lo mantiene dentro del podio continental pese al retroceso registrado en la última medición.
El estudio, aplicado entre el 11 y el 16 de noviembre en diez capitales de la región, muestra que Galán figura por detrás de los alcaldes de Montevideo y Quito, pero por encima de homólogos de ciudades como Buenos Aires, São Paulo, Lima, Santiago, Caracas, La Paz y Asunción.
Su presencia en los primeros lugares refleja que, pese a las tensiones propias del inicio de gestión, Bogotá sigue proyectándose como una administración con niveles relevantes de respaldo ciudadano.
Sin embargo, la encuesta también revela un dato clave. Galán fue el alcalde que más cayó en imagen frente a la medición anterior, con una disminución de 4,6 puntos porcentuales. El descenso contrasta con el ascenso de otros mandatarios, como el de São Paulo, Ricardo Nunes, quien protagonizó el mayor repunte.
Pese a la caída, el balance final del mes mantiene a Galán en una posición privilegiada dentro del tablero político regional. Su desempeño sugiere que, aunque enfrenta un entorno complejo, conserva un margen importante de confianza ciudadana que será determinante para el avance de su agenda de gobierno.