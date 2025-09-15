Confidenciales
Carolina Corcho pide que retiren una valla en Medellín que muestra juego sucio en la campaña del Pacto Histórico. ¿Qué dice?
“Ratifico que no estoy aspirando a la Vicepresidencia, sino a ser la primera mujer presidenta de Colombia”, dijo.
Una pancarta colgada de un puente peatonal en Medellín evidenció que alguien quiere hacerle daño electoralmente a Carolina Corcho.
En esta se dice que la exministra de Salud del gobierno de Gustavo Petro renunció a su candidatura.
Corcho está firme en la contienda política que busca quién llevará las banderas del presidente Petro en 2026.
Solicito el retiro de esta valla que alguien de manera mal intencionada puso en Medellín, a mis contendores del Pacto, hago a un llamado a la transparencia y al juego limpio. Reitero que me mantengo en la Consulta Popular del Pacto Histórico del 26 de octubre hasta el final.… https://t.co/BEs9rFn7Mp— Carolina Corcho (@carolinacorcho) September 15, 2025
“Solicito el retiro de esta valla que alguien, de manera malintencionada, puso en Medellín. A mis contendores del Pacto, hago a un llamado a la transparencia y al juego limpio. Reitero que me mantengo en la Consulta Popular del Pacto Histórico del 26 de octubre hasta el final. Ratifico que NO estoy aspirando a la Vicepresidencia, sino a ser la primera mujer presidenta de Colombia. Invito a apoyarme en la consulta del 26 de octubre en donde puede votar cualquier ciudadano o ciudadana en la consulta del Pacto”, afirmó la precandidata.