Carolina Corcho pide que retiren una valla en Medellín que muestra juego sucio en la campaña del Pacto Histórico. ¿Qué dice?

“Solicito el retiro de esta valla que alguien, de manera malintencionada, puso en Medellín. A mis contendores del Pacto, hago a un llamado a la transparencia y al juego limpio. Reitero que me mantengo en la Consulta Popular del Pacto Histórico del 26 de octubre hasta el final. Ratifico que NO estoy aspirando a la Vicepresidencia, sino a ser la primera mujer presidenta de Colombia. Invito a apoyarme en la consulta del 26 de octubre en donde puede votar cualquier ciudadano o ciudadana en la consulta del Pacto”, afirmó la precandidata.