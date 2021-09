Confidenciales Cayito Dangond y Gustavo Petro, la verdad detrás de una foto

El cantante de música vallenata, Cayito Dangond, salió a responder este lunes por una fotografía que fue divulgada en redes sociales donde aparece posando al lado del precandidato presidencial Gustavo Petro y que ha generando distintas reacciones en el mundo musical y político del país.

La imagen, además, fue compartida por la cuenta de la Colombia Humana en la red social Twitter, acompañada del #ArtistasConPetro. “Se suma al Pacto Histórico el gran Cayito Dangond. ¡Bienvenido! Porque el Pacto también es arte y cultura”. El mensaje fue interpretado como un apoyo del cantante al líder del Pacto Histórico.

#ArtistasConPetro



Se suma al #PactoHistórico el gran Cayito Dangond @soycayito.



¡Bienvenido!



Porque el Pacto también es arte y cultura. pic.twitter.com/c40F1xyPzy — Colombia Humana (@ColombiaHumana_) September 11, 2021

Sin embargo, el hermano de Silvestre Dangond, cercano al uribismo, aclaró que “al único ser que sigo y adoro es a Dios… al que le pido de rodillas cada día. En temas de política escucho y guardo mis opiniones; al señor Petro lo respeto. Lo sucedido ha sido un encuentro casual que no tiene por qué incidir en mis preferencias políticas. Solo fue una foto como cientos que me tomo con mis compatriotas y jamás miro raza, condición social, género o edad, por lo cual como artista que soy, respeto a cada uno de mis seguidores y no hablo acerca de mis preferencias políticas”.

De esta forma, Dangond desmiente que, como lo dijo la Colombia Humana en sus cuentas oficiales, esté apoyando de momento alguna candidatura presidencial.

Esta no es la primera vez que los artistas intervienen en política. Recordemos que recientemente más de cien artistas colombianos solicitaron a través de una carta que el exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, se lanzara a la política. Gran parte de esos actores apoyaron en 2018 la candidatura de Gustavo Petro.