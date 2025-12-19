Centro Democrático denuncia que más de 700 mil contratistas del Estado se quedarían sin su pago en diciembre

Josias Fiesco, activista del Centro Democrático, denunció que más de 700 mil contratistas del Estado se quedarían sin pago en el mes de diciembre.

Según la denuncia de Fiesco, el pago no se haría porque no hay el PAC requerido y por el bajo recaudo durante el 2025.

“La asfixia tributaria a las empresas ha hecho que se aumente la evasión de impuestos y esté en mínimos históricos el recaudo del país. Así más de 700 mil contratistas con sus hogares no tendrán pago en el mes de diciembre, pasando dificultades en Navidad, una tragedia que no había ocurrido y es por el manejo irresponsable de la economía mientras hay un derroche de Petro en sus viajes y Verónica Alcocer vive como una reina en Suecia”, dijo el activista.

Agregó: “A los que sí les pagarán será a los influencers del petrismo para decir que todo está bien y burlarse de la situación de esas familias. Esta vergüenza de gobierno se acaba en el 2026”.

El ministerio de Hacienda respondió en redes sociales sobre esta polémica: “Todo se reduce a que los pagos a contratistas se girarán mes vencido, como ocurre en la mayoría de los casos, previo paso de las cuentas de cobro. Algunas informaciones publicadas denotan ligereza, generalización y afán por afectar la imagen del Gobierno”, señaló la entidad.