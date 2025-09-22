Suscribirse

Confidenciales

Comisiones económicas del Congreso de la República quieren, por consenso, evitar que el Presupuesto 2026 se apruebe por decreto

Hasta el 25 de septiembre hay plazo para la aprobación del primer debate.

Redacción Confidenciales
22 de septiembre de 2025, 6:02 p. m.
Reunión presupuesto 2026
Reunión sobre el presupuesto 2026, con el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y los ponentes y coordinadores ponentes de la propuesta. | Foto: Ministerio de Hacienda

Bien apretados están los tiempos del Presupuesto 2026 para que sea aprobado por debate y no por decreto.

Aunque el consenso de los parlamentarios es que se dé el debate —entendiendo que “lo peor que podría pasar es que sea aprobado por decreto”, según dijo Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara—, la premura del tiempo no está a favor de ese intento que buscan los congresistas.

Este 22 de septiembre de nuevo hay una reunión en Casas Santa Bárbara, del Ministerio de Hacienda, entre ponentes, coordinadores ponentes y Gobierno, para realizar ajustes que los congresistas estiman convenientes y lograr que se tenga la ponencia para someter a votación, lo que tendrá que hacerse antes del 25 de septiembre, según las normas del trámite presupuestal.

Con ello, el 1.º de octubre tendría que estar el proyecto de ley entrando a plenarias.

La necesidad de que se logren acuerdos para el proyecto de presupuesto 2026, aforado en 556,9 billones de pesos, es imperativa, según varias voces relacionadas con el tema.

Esto, porque de llegar a mantenerse la diferencia que ha existido hasta ahora con la carta presupuestal para el año entrante, se iría por decreto, con todo lo que el Ejecutivo incluyó en el texto, que tiene 97 artículos.

Con algunos sectores, serían al menos 37 artículos de la propuesta legislativa que preocupan a los parlamentarios.

De esa manera, la expectativa frente a la evolución de las reuniones de ponentes y de la citación que tienen para esta jornada las comisiones económicas está cifrada en lo que sucederá en esta semana crucial.

Gloria Liliana Rodríguez, presidenta de la Comisión Cuarta de Senado.
Gloria Liliana Rodríguez, presidenta de la Comisión Cuarta de Senado. | Foto: Congreso de la República / Youtube

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Linda Caicedo conoció su suerte en el Balón de Oro: resultados oficiales del Trofeo Kopa

2. Gobierno Petro nombra 16 gestores de paz y revive diálogos con exparamilitares

3. Ojo, conductores: así funcionará la rotación del pico y placa en Medellín para este martes 23 de septiembre

4. Las zonas del Atlántico donde suspenderán el servicio de energía eléctrica este martes, 23 de septiembre

5. California se enfrenta a Trump: impone drástica medida para los agentes de ICE que actúen en el estado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Presupuesto 2026Congreso de la RepúblicaComisiones Económicas

Noticias Destacadas

Reunión presupuesto 2026

Comisiones económicas del Congreso de la República quieren, por consenso, evitar que el Presupuesto 2026 se apruebe por decreto

Redacción Confidenciales
Semana por Colombia

Jaime Andrés Beltrán, el Bukele colombiano, compite por nuevo cargo tras salir de la Alcaldía de Bucaramanga. Así está la puja

Redacción Confidenciales
Las primeras imagenes de la ampliación del estadio Metropolitano de Barranquilla.

Lo que dijo el alcalde Alejandro Char sobre la ampliación del estadio Metropolitano de Barranquilla: “Estadio de talla mundial”

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.