Suscribirse

Confidenciales

Daniel Palacios calificó como “muy graves” las revelaciones de SEMANA que salpican a Isabel Cristina Zuleta

El candidato presidencial aseguró que la congresista “funge como abogada de oficio de los peores criminales”.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
13 de diciembre de 2025, 7:27 p. m.
El candidato Daniel Palacios se pronunció tras las revelaciones de SEMANA sobre Isabel Cristina Zuleta.
El candidato Daniel Palacios se pronunció tras las revelaciones de SEMANA sobre Isabel Cristina Zuleta. | Foto: Semana

Diferentes reacciones generó la revelación de SEMANA en su última edición, donde salpica a la senadora Isabel Cristina Zuleta por interferencias en los operativos de la fuerza pública contra las estructuras criminales.

De acuerdo con la denuncia de ocho generales del Ejército y la Policía, la congresista y su círculo más cercano están interfiriendo en las operaciones e investigaciones que adelanta la fuerza pública contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y los homicidios.

Contexto: La usurpadora: la senadora Isabel Cristina Zuleta está interfiriendo en la lucha de la Fuerza Pública contra las estructuras criminales, según denuncian ocho generales del Ejército y la Policía; esta es la historia

Al tema reaccionó el candidato presidencial Daniel Palacios, quien calificó de “graves” las revelaciones que salpican a la congresista del Pacto Histórico.

“Muy graves las revelaciones de la revista SEMANA en su última edición, donde queda al descubierto que la senadora Isabel Zuleta funge como abogada de oficio de los peores criminales para evitar que la fuerza pública cumpla con su función", señaló el aspirante presidencial.

Palacios aseguró que con esta nueva polémica que se ha generado la congresista del Pacto Histórico “queda absolutamente claro que esas elecciones no son solamente una batalla ideológica, sino una batalla moral”.

“Vamos a continuar eligiendo a quienes le dan la política del amor a los criminales, quienes los defienden, quienes los justifican o vamos a estar del lado correcto y esa es la lucha contra la delincuencia, la derrota de la criminalidad”, manifestó Palacios.

“Esa, sin duda alguna, es la gran pregunta que se tendrán que hacer los colombianos cuando depositen su voto... No podemos seguir la misma línea de Petro, Cepeda y ahora Zuleta”, sentenció el candidato presidencial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Acueducto de Bogotá confirmó malas noticias para más de 20 barrios en la localidad de Kennedy

2. Jorge Carrascal conduce a Flamengo a la final de Copa Intercontinental: “Venimos con mucha confianza”

3. La amenaza de Rusia que alerta a Europa: “Nuestra respuesta no tardará mucho en llegar”

4. Barcelona aumenta la presión al Real Madrid: el resultado frente a Osasuna genera ilusión

5. Donald Trump lanza amenaza tras el asesinato de dos militares y un intérprete en Siria: “Habrá represalias muy serias”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Isabel ZuletaDaniel Palacios

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.