Daniel Palacios calificó como “muy graves” las revelaciones de SEMANA que salpican a Isabel Cristina Zuleta

Diferentes reacciones generó la revelación de SEMANA en su última edición, donde salpica a la senadora Isabel Cristina Zuleta por interferencias en los operativos de la fuerza pública contra las estructuras criminales.

De acuerdo con la denuncia de ocho generales del Ejército y la Policía, la congresista y su círculo más cercano están interfiriendo en las operaciones e investigaciones que adelanta la fuerza pública contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y los homicidios.

Al tema reaccionó el candidato presidencial Daniel Palacios, quien calificó de “graves” las revelaciones que salpican a la congresista del Pacto Histórico.

“Muy graves las revelaciones de la revista SEMANA en su última edición, donde queda al descubierto que la senadora Isabel Zuleta funge como abogada de oficio de los peores criminales para evitar que la fuerza pública cumpla con su función", señaló el aspirante presidencial.

Palacios aseguró que con esta nueva polémica que se ha generado la congresista del Pacto Histórico “queda absolutamente claro que esas elecciones no son solamente una batalla ideológica, sino una batalla moral”.

“Vamos a continuar eligiendo a quienes le dan la política del amor a los criminales, quienes los defienden, quienes los justifican o vamos a estar del lado correcto y esa es la lucha contra la delincuencia, la derrota de la criminalidad”, manifestó Palacios.

“Esa, sin duda alguna, es la gran pregunta que se tendrán que hacer los colombianos cuando depositen su voto... No podemos seguir la misma línea de Petro, Cepeda y ahora Zuleta”, sentenció el candidato presidencial.