“El Ejército me robó”: sargento (r) se encadenó en el Ministerio de Defensa

Frente a las instalaciones del Ministerio de Defensa se encuentra encadenado el sargento en retiro Manuel González, quien denunció que el Ejército lo abandonó y lo dejó sin cesantías ni asignación de retiro a la que por ley, según él, tiene derecho.

“Me estoy encadenando acá en el Ministerio de Defensa en protesta porque el Ejército me robó. Primero unos ahorros que tenía en la Caja Promotora de Vivienda. Segundo, me robó las cesantías de 21 años de servicio, no me dieron un peso después de mi retiro”, denunció el militar.

Agregó que tampoco le dieron la asignación de retiro. “Acá tengo los documentos y mi petición es hablar con el Ministro de Defensa, porque todo lo manejan en el Ejército bajo cuerda”, señaló el exmilitar.

Así mismo indicó que “por eso que yo solicito hablar con el señor ministro para que se dé cuenta el país de los atropellos del Ejército. Yo le entregué mi vida completa al Ejército, y mi juventud y de esta forman me está fallando”.