Suscribirse

Confidencial

“El Ejército me robó”: sargento (r) se encadenó en el Ministerio de Defensa

El militar en retiro tuvo problemas en la Justicia Especial para la Paz, según el Ejército.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 5:20 p. m.
En este miércoles 7 de mayo se presentaron dos ataques contra el Ejército en Suárez y Caloto, resultando herido un soldado profesional, como bien confirmaron las autoridades.
El caso está en estudio por parte de MinDefensa. | Foto: Francisco Calderón

Frente a las instalaciones del Ministerio de Defensa se encuentra encadenado el sargento en retiro Manuel González, quien denunció que el Ejército lo abandonó y lo dejó sin cesantías ni asignación de retiro a la que por ley, según él, tiene derecho.

“Me estoy encadenando acá en el Ministerio de Defensa en protesta porque el Ejército me robó. Primero unos ahorros que tenía en la Caja Promotora de Vivienda. Segundo, me robó las cesantías de 21 años de servicio, no me dieron un peso después de mi retiro”, denunció el militar.

Agregó que tampoco le dieron la asignación de retiro. “Acá tengo los documentos y mi petición es hablar con el Ministro de Defensa, porque todo lo manejan en el Ejército bajo cuerda”, señaló el exmilitar.

Así mismo indicó que “por eso que yo solicito hablar con el señor ministro para que se dé cuenta el país de los atropellos del Ejército. Yo le entregué mi vida completa al Ejército, y mi juventud y de esta forman me está fallando”.

SEMANA consultó con el Ejército sobre el caso del sargento González, y una fuente indicó que están revisando con jurídica su situación, teniendo en cuenta que el suboficial retirado tenía procesos en la Justicia Especial de Paz y esto pudo haber afectado su condición dentro de la institución.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Expulsan de Estados Unidos al reconocido boxeador Julio César Chávez Jr, esta es la grave acusación

2. Histórico: equipo de octavos de Libertadores cierra el mayor acuerdo de patrocinio del fútbol sudamericano

3. Astrología china: estos son los tres signos que podrían ganar la lotería en la tercera semana de agosto, según la IA

4. ICE se prepara en 2025 para la mayor expansión de cárceles de migrantes en la historia de EE. UU.

5. Pipe Tuluá: Arrancó estudio para que el poderoso capo sea extraditado a Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministerio de Defensa NacionalEjércitoFuerzas Militares

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.