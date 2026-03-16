Confidencial

“Es falso”: MinDefensa responde duro a acusación de las disidencias que hacen parte de la paz total de Petro

La estructura hizo parte de la Segunda Marquetalia que fundó Iván Márquez, quien traicionó el acuerdo de paz de La Habana.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 6:37 p. m.
El Ministerio de Defensa, del ministro Pedro Sánchez, respondió a las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia.
El Ministerio de Defensa, del ministro Pedro Sánchez, respondió a las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

El grupo criminal de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, unas disidencias de las Farc que hacen parte del proyecto de paz total del Gobierno Petro, acusó a la fuerza pública de poner en riesgo el proceso.

De acuerdo con el grupo ilegal, en una operación de la fuerza pública murió uno de sus cabecillas, lo que afectó el proceso de paz que hay actualmente.

Tras la grave acusación, el Ministerio de Defensa respondió al grupo criminal catalogando como falsa la información que suministró

“Frente al comunicado difundido hoy, 16 de marzo de 2026, por el grupo ilegal autodenominado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Ministerio de Defensa Nacional informa que es falso que la Fuerza Pública haya desarrollado operaciones en la zona, en la fecha señalada, contra esa estructura”, señaló la cartera de defensa.

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Agregó la entidad que “el sector Defensa y la Fuerza Pública reafirman su respaldo a la paz como política de Estado, eje de convivencia, protección ambiental y garantía de derechos. Invitamos igualmente a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que pueda afectar la seguridad a través de los canales oficiales de las autoridades competentes”.