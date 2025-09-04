Suscribirse

“El Gobierno de Petro es corrupto, antidemocrático, inepto y ahora cobarde; no asume su derrota”: Paloma Valencia

“Convertir la derrota del Gobierno en un ataque contra la doctora Balanta, es ruin. Ella es una excelente candidata, inteligente y buena profesional”, dijo la senadora.

Redacción Semana
4 de septiembre de 2025, 2:22 p. m.
Paloma Valencia, Carlos Camargo y Gustavo Petro | Foto: Fotomontaje SEMANA

La senadora Paloma Valencia le contestó al presidente Petro, quien aseguró que no fue derrotado con la elección de Carlos Camargo en la Corte Constitucional.

En un trino, el primer mandatario aseguró: “Lo que ha sucedido respecto a la elección del magistrado Camargo, no tiene que ver con mi gobierno”.

El primer mandatario, luego, rechazó que quisiera lograr mayorías en ese alto tribunal: “No aposté a dominar la Corte, es imposible. Solo presenté dos ternas para que se eligieran en el Senado dos magistrados de nueve en total, la mayoría, ternados por pasados gobiernos y cortes. Ese pasado contiene cuatro gobiernos del uribismo que pidieron controlar las cortes y la cúspide de la justicia y, por eso, se reeligieron solo ellos, y cerraron la reelección para los demás”.

Paloma Valencia le contestó: “Lo que no queremos es que Petro destruya la democracia. Convertir la derrota del Gobierno en un ataque contra la doctora Balanta, es ruin. Ella es una excelente candidata, inteligente y buena profesional. Lo que el país no quiere es alguien bendecido por el Gobierno. El Gobierno de Petro es corrupto, antidemocrático, inepto y ahora cobarde: no asume su derrota y se la adjudica a cosas que nada tienen que ver”.

