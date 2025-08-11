El historiador y periodista, Gilberto Castillo lanzó su más reciente libro ‘Hilos de sangre’ inspirado en la oligarquía de Colombia

El historiador y periodista Gilberto Castillo reconocido por libros como Balboa y el mar del sur y Caminando en el tiempo anunció el lanzamiento de su más reciente obra llamada Hilos de Sangre y otras historias, así se formó la oligarquía en Colombia.

El libro, producto de ocho años de meticulosa investigación, desentraña con detalle cómo la clase dominante de Colombia tiene raíces mucho más profundas y concentradas de lo que se ha pensado, rastreando sus orígenes desde la fundación de Santa Fe de Bogotá hasta las dinámicas políticas y económicas contemporáneas.

A diferencia de otros países de la región, donde la élite se compone de varias familias, en Colombia, explica Castillo, la oligarquía deriva de un único linaje: el de Jerónima de Orrego, hija de Antón Olalla, un conquistador llegado con Gonzalo Jiménez de Quesada.

Esta revelación pone en jaque muchas narrativas oficiales, pues demuestra que el poder ha sido transmitido casi de manera ininterrumpida por generaciones, moldeando y perpetuando una estructura que favorece sus intereses a expensas de la mayoría.

El historiador y periodista, Gilberto Castillo lanzó su más reciente libro Hilos de Sangre | Foto: Gilberto Castillo

Lejos de buscar confrontar, Castillo procura dar luces sobre una historia cargada de medias verdades y falsedades que han acompañado la construcción del país.

“No es un relato para atacar, sino para comprender”, afirma Castillo, resaltando que la historia debe leerse como un conjunto de hechos objetivos que ayudan a entender las raíces profundas de problemas actuales como la inequidad y la corrupción.

El libro también expone el papel crucial que tuvieron personajes y eventos históricos poco visibilizados, como la influencia de la familia de Cecilio López Sierra y su control del contrabando en Maicao desde el siglo XVIII, una práctica ilícita que persiste hoy y sigue ligada a su linaje.