Este es el general que asume el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares: le contamos

En medio de una ceremonia militar fue realizada la transmisión de mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), unidad estratégica encargada de coordinar las capacidades operacionales de las Fuerzas Militares, que es dirigida por el brigadier general Omar Yesid Moreno Sandoval.

El relevo de mando contó con la presencia del comandante general de las Fuerzas Militares, autoridades civiles y delegados de las diferentes instituciones militares de Colombia.

Ejército alerta por instalación de explosivos cerca de comunidades en el Guaviare

El Comando Conjunto de Operaciones cumple un papel clave en la planeación, coordinación y ejecución de operaciones integradas del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana contra los grupos armados en todas las regiones.

El alto oficial dijo en medio de la transmisión de mando que trabajará con profesionalismo por la seguridad de los colombianos.