Confidenciales

Este es el general que asume el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares: le contamos

Esta unidad es la encargada de atacar los grupos armados ilegales en Colombia.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 10:41 p. m.
Brigadier general Omar Yesid Moreno Sandoval.
Brigadier general Omar Yesid Moreno Sandoval. Foto: Suministrada a SEMANA.

En medio de una ceremonia militar fue realizada la transmisión de mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), unidad estratégica encargada de coordinar las capacidades operacionales de las Fuerzas Militares, que es dirigida por el brigadier general Omar Yesid Moreno Sandoval.

El relevo de mando contó con la presencia del comandante general de las Fuerzas Militares, autoridades civiles y delegados de las diferentes instituciones militares de Colombia.

Ejército alerta por instalación de explosivos cerca de comunidades en el Guaviare

El Comando Conjunto de Operaciones cumple un papel clave en la planeación, coordinación y ejecución de operaciones integradas del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana contra los grupos armados en todas las regiones.

El alto oficial dijo en medio de la transmisión de mando que trabajará con profesionalismo por la seguridad de los colombianos.

Bogotá

El San Juan de Dios y el Multicampus de Suba, los dos puntos clave del encuentro privado entre Petro y Galán: “En la diferencia podemos llegar a acuerdos”

Confidenciales

Iván Duque explica qué ocurrió el 3 de enero con la extracción de Nicolás Maduro

Confidenciales

Así fue la votación que volvió a dejar a la magistrada Cristina Lombana por fuera de la presidencia de la Sala de Instrucción

Confidenciales

Colombia y Ecuador: el intercambio arancelario es como un partido de autogoles, dice AmCham

Confidenciales

La Lupa, de la periodista Laura Anzola, llega al Top 10 de pódcast más escuchados en Colombia

Confidenciales

Jaime Raúl Salamanca, expresidente de la Cámara, se sumó a la campaña de Juan Fernando Cristo

Confidenciales

Magistrado que revisará el proceso contra el expresidente Uribe es el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte

Nación

Crisis de orden público en el país tomó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en gira por Qatar

Nación

Exclusivo: contratista destapa presunto sistema de corrupción enquistado en el Ejército. “Ha sido la peor desgracia”

Nación

¿ELN, cerca de Bogotá? Dejan abandonado cilindrobomba en Subachoque

Más de Confidenciales

Brigadier general Omar Yesid Moreno Sandoval.

Este es el general que asume el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares: le contamos

Carlos Fernando Galán y Gustavo Petro.

El San Juan de Dios y el Multicampus de Suba, los dos puntos clave del encuentro privado entre Petro y Galán: “En la diferencia podemos llegar a acuerdos”

El expresidente Iván Duque se pronunció frente a la captura de Nicolás Maduro.

Iván Duque explica qué ocurrió el 3 de enero con la extracción de Nicolás Maduro

No

Así fue la votación que volvió a dejar a la magistrada Cristina Lombana por fuera de la presidencia de la Sala de Instrucción

María Claudia Lacouture considera que hay que evitar que el tema de Venezuela contamine la relación. En aranceles, “el riesgo es real, pero condicional”.

Colombia y Ecuador: el intercambio arancelario es como un partido de autogoles, dice AmCham

Laura Anzola

La Lupa, de la periodista Laura Anzola, llega al Top 10 de pódcast más escuchados en Colombia

Jaime Raúl Salamanca se unió a la campaña presidencial de Juan Fernando Cristo.

Jaime Raúl Salamanca, expresidente de la Cámara, se sumó a la campaña de Juan Fernando Cristo

No

Magistrado que revisará el proceso contra el expresidente Uribe es el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, entregó nuevos proyectos de infraestructura en salud para La Guajira.

Ministerio de Salud entregó nueva infraestructura hospitalaria en La Guajira

Miguel Polo Polo tiene cinco investigaciones en la Corte Suprema de Justicia

Miguel Polo Polo visitó Corabastos para medirse en la alzada de bultos de papa: “Puedo con Petro, ¿ahora no voy a poder con esto?”

Noticias Destacadas