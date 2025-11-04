Suscribirse

Exesposa de Gustavo Petro respondió si todavía está enamorada del presidente y si se reconciliaría con él

La mujer no dudó en responder a una afirmación que le hicieron en redes sociales.

Redacción Confidenciales
4 de noviembre de 2025, 11:59 a. m.
Gustavo Petro y su exesposa Mary Luz Herrán.
Gustavo Petro y su exesposa, Mary Luz Herrán. | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, sorprendió al responder en un video si todavía está enamorada del jefe de Estado y si habría posibilidad de una reconciliación entre los dos.

La mujer contestó a una afirmación que le hicieron en medio de una dinámica que realizó en su cuenta de Instagram. Allí, un usuario escribió: “Me encantaría que tú y Gustavo Petro se reconcilien como pareja. Siento que aún se aman de verdad”.

Ante esto, Herrán no dudó en responder y confesar si todavía siente algo por el hoy inquilino de la Casa de Nariño, a quien ha defendido en repetidas oportunidades en medio de las controversias que ha protagonizado desde que llegó al poder.

“Yo creo que hubo un punto muy importante en el que nos enamoramos como pareja, pero hemos seguido enamorados en nuestra lucha política de cambio y transformación”, comentó en un video que publicó en sus redes sociales.

La mujer agregó: “En eso sí, pero de resto, no”.

Gustavo PetroMary Luz Herrán

