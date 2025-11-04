Confidenciales
Exesposa de Gustavo Petro respondió si todavía está enamorada del presidente y si se reconciliaría con él
La mujer no dudó en responder a una afirmación que le hicieron en redes sociales.
Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, sorprendió al responder en un video si todavía está enamorada del jefe de Estado y si habría posibilidad de una reconciliación entre los dos.
La mujer contestó a una afirmación que le hicieron en medio de una dinámica que realizó en su cuenta de Instagram. Allí, un usuario escribió: “Me encantaría que tú y Gustavo Petro se reconcilien como pareja. Siento que aún se aman de verdad”.
Ante esto, Herrán no dudó en responder y confesar si todavía siente algo por el hoy inquilino de la Casa de Nariño, a quien ha defendido en repetidas oportunidades en medio de las controversias que ha protagonizado desde que llegó al poder.
“Yo creo que hubo un punto muy importante en el que nos enamoramos como pareja, pero hemos seguido enamorados en nuestra lucha política de cambio y transformación”, comentó en un video que publicó en sus redes sociales.
La mujer agregó: “En eso sí, pero de resto, no”.
