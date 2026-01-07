Confidencial

Gobierno Petro confirma asistencia a reunión con Trump y celebra el “tono constructivo” de Estados Unidos

La embajada de Colombia en Estados Unidos se pronunció tras la llamada teléfonica de Petro con Trump.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 1:55 a. m.
Donald Trump Gustavo Petro
Donald Trump Gustavo Petro Foto: AP / Presidencia

A través de un corto comunicado, la embajada de Colombia en Estados Unidos confirmó este miércoles, 7 de enero, que desde ya se están adelantando todos los arreglos para la reunión que en los próximos días se podría dar entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo, Donald Trump.

El gobierno confirmó: “Celebra el tono constructivo del intercambio y señala que, a través de los canales diplomáticos establecidos, se están adelantando los arreglos para una reunión entre ambos Presidentes en Washington, D. C”.

No
Embajada de Colombia en Estados Unidos celebró el tono constructivo de la llamada entre Petro y Trump. Foto: No

La embajada hizo este pronunciamiento minutos después de la llamada telefónica que sostuvieron Petro y Trump para abordar temas de cooperación bilateral, agenda entre los dos países y aclarar las tensiones verbales que se han aumentado entre los dos mandatarios.

El gobierno también reiteró que Colombia seguirá comprometida con un diálogo abierto y un relacionamiento constructivo con Estados Unidos, mientras que el presidente Petro señaló a los que hicieron “trizas la paz” como los responsables de la crisis diplomática que se desató tras la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro.

