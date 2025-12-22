“Hablar claro al país”: la petición de Bruce Mac Master con la emergencia económica del gobierno Petro

En medio de la justificación de la emergencia económica que ha hecho el presidente Gustavo Petro con base en la deuda del Estado, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, ha sostenido un cruce de mensajes con el mandatario.

Mac Master respondió al argumento de Petro, según el cual la deuda no es de ahora, sino que viene de tiempo atrás: “Nosotros no nos endeudamos para financiar gasto ni corriente ni de inversión del actual gobierno. Solo nos endeudamos para pagar la deuda de anteriores gobiernos”.

En respuesta, Mac Master reclamó: “Si vamos a justificar una emergencia económica por la deuda pública, vale la pena que hablemos claro al país. En agosto del 2022, la deuda del Estado era de 804 billones de pesos. Para marzo del 2024 estaba en 887 billones. Había crecido, pero en una cifra apenas del 10 %. En octubre de este año, el dato ya va por 1.180 billones de pesos. Un crecimiento del 46 %”.

Esta es la primera demanda que radican contra el decreto de emergencia económica del gobierno Petro. Foto: No

¿$16 billones sirven?

A Bruce Mac Master, además, le sorprende que en estos momentos —en los que hay un polvorín alrededor de la declaratoria de una emergencia económica que se intenta justificar con una deuda que se le endilga a gobiernos anteriores— se haya caído la página oficial que informa sobre el tema. “En medio de esta realidad, que evidentemente demuestra un muy mal manejo, se pregunta uno: ¿qué efecto pueden tener 16 billones de pesos para solucionar el problema? Es decir, el 1,35 % de la deuda”.

Por ese interrogante, Mac Master también cuestiona la verdadera razón de la declaratoria de la emergencia. Por ello, recordó que “$16 billones serían apenas una fracción de los $23 billones que fueron colocados recientemente en los mercados privados de deuda, sobre los cuales hay tantas preguntas”.