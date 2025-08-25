Confidenciales
Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas firmaron para que el otro contendor pueda ser candidato, este fue el momento
Ambos respaldaron la aspiración del otro y hasta se habló de la posibilidad de hacer una alianza.
En medio de la carrera presidencial del 2026, se presentó un curioso momento. Dos de los precandidatos que están buscando recolectar firmas se encontraron y cada uno respaldó el proceso del otro.
Se trata del exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, dos de los precandidatos que vienen del sector de la economía, las estadísticas y las cifras.
Cárdenas compartió la fotografía del momento y hasta habló de una posible alianza. “Ya firmé por él, él firmó por mí. El país nos necesita unidos. ¿Nos unimos o qué? Juan Daniel Oviedo”, preguntó Cárdenas. Por ahora, Oviedo no ha contestado la propuesta.
Ya firmé por él, él firmó por mí.— Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) August 25, 2025
El país nos necesita unidos.
¿Nos unimos o qué? @JDOviedoAr pic.twitter.com/fZFMRsXsdS
Ambos son precandidatos que tienen registrados sus comités en la Registraduría para conseguir las firmas que requieren para ser avalados como candidatos oficialmente y poder competir en el 2026. Como ellos, hay otra decena de aspirantes que también están buscando este mecanismo en el que necesitan del respaldo ciudadano para poder competir.