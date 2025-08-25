Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas firmaron para que el otro contendor pueda ser candidato, este fue el momento

En medio de la carrera presidencial del 2026, se presentó un curioso momento. Dos de los precandidatos que están buscando recolectar firmas se encontraron y cada uno respaldó el proceso del otro.

Se trata del exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, dos de los precandidatos que vienen del sector de la economía, las estadísticas y las cifras.

Cárdenas compartió la fotografía del momento y hasta habló de una posible alianza. “Ya firmé por él, él firmó por mí. El país nos necesita unidos. ¿Nos unimos o qué? Juan Daniel Oviedo”, preguntó Cárdenas. Por ahora, Oviedo no ha contestado la propuesta.

Ya firmé por él, él firmó por mí.

El país nos necesita unidos.

¿Nos unimos o qué? @JDOviedoAr pic.twitter.com/fZFMRsXsdS — Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) August 25, 2025