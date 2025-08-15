Suscribirse

“La polarización debe ser abandonada en un país que busca la democracia”: presidente de la Corte Suprema de Justicia

El toque judicial en el congreso de la Andi lo puso el magistrado Octavio Tejeiro.

Redacción Economía
15 de agosto de 2025, 3:56 p. m.
Octavio Tejeiro, presidente de la Corte Superma de Justicia
Octavio Tejeiro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la Andi. | Foto: Cortesía /Andi

“Hoy, podemos decir que hay jueces en Colombia”, dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, en su intervención en el 10.º Congreso de la Andi en Cartagena.

Su mensaje buscó abrir la puerta de la esperanza en que habrá defensa de las instituciones y que se pondrá por encima los mandatos de la Constitución.

De hecho, a los empresarios, el magistrado les recordó que la libertad de empresa es una de las que está protegida por la Carta Magna.

Dentro de sus mensajes, expresó que las emociones momentáneas no pueden estar por encima de los preceptos consignados en las reglas que se establecieron desde 1991.

En particular, Tejeiro manifestó que la polarización debe ser abandonada en un país que valore la democracia, pero eso sí ratificó que la justicia no es solo de los jueces, sino que en ella deben estar involucrados todos los colombianos para que se haga realidad.

Pánel de precandidatos a la presidencia en el Congreso de la Andi
Panel de precandidatos a la presidencia en el Congreso de la Andi. | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

