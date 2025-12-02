Confidenciales
La reacción de Margarita Rosa a lo que dijo Petro sobre agresión de Ricardo Leyva a su exesposa: “Por favor, mírelo”
La presentadora no dudó en responderle al mandatario por la frase con la que se limitó a hablar del tema.
La reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco reaccionó a la polémica respuesta que entregó el presidente Gustavo Petro sobre la agresión que cometió Ricardo Leyva en contra de su exesposa Karen Santos.
Pese a los videos que hay y al testimonio que entregó la mujer a Cambio, el jefe de Estado simplemente se limitó a escribir en su cuenta de X: “Yo no me meto en esas peleas. De ahí solo se sale aruñado por todas partes”.
Ante esto, la actriz no dudó en responderle al máximo mandatario haciendo referencia al audiovisual que dejaría en evidencia todo.
“Presidente, en el video se registra un intento de feminicidio en toda regla. Por favor, mírelo”, manifestó.
En otra publicación, la actriz le pidió a Petro que hiciera una alocución para hablar de lo ocurrido, ya que el caso, desde su punto de vista, lo amerita y debería tener una gran importancia para todos.
“Nos concierne a todos como sociedad”, añadió.
Presidente, en el video se registra un intento de feminicidio en toda regla. Por favor, mírelo. https://t.co/5SROYj45kY— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) December 2, 2025