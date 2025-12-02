Suscribirse

Confidenciales

La reacción de Margarita Rosa a lo que dijo Petro sobre agresión de Ricardo Leyva a su exesposa: “Por favor, mírelo”

La presentadora no dudó en responderle al mandatario por la frase con la que se limitó a hablar del tema.

Redacción Confidenciales
2 de diciembre de 2025, 8:02 p. m.
La actriz aprovechó para enviar algunos elogios hacia el jefe de Estado.
Margarita Rosa de Francisco y Gustavo Petro. | Foto: Captura de video: Desnúdate con Eva

La reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco reaccionó a la polémica respuesta que entregó el presidente Gustavo Petro sobre la agresión que cometió Ricardo Leyva en contra de su exesposa Karen Santos.

Pese a los videos que hay y al testimonio que entregó la mujer a Cambio, el jefe de Estado simplemente se limitó a escribir en su cuenta de X: “Yo no me meto en esas peleas. De ahí solo se sale aruñado por todas partes”.

Ante esto, la actriz no dudó en responderle al máximo mandatario haciendo referencia al audiovisual que dejaría en evidencia todo.

Presidente, en el video se registra un intento de feminicidio en toda regla. Por favor, mírelo”, manifestó.

En otra publicación, la actriz le pidió a Petro que hiciera una alocución para hablar de lo ocurrido, ya que el caso, desde su punto de vista, lo amerita y debería tener una gran importancia para todos.

“Nos concierne a todos como sociedad”, añadió.

