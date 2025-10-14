Suscribirse

Confidenciales

La ‘vaciada’ a la canciller, Yolanda Villavicencio, por desconocer el reglamento del Congreso

La ministra estuvo en un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado.

Redacción Confidenciales
14 de octubre de 2025, 6:52 p. m.
Canciller Rosa Yolanda Villavicencio.
Canciller Rosa Yolanda Villavicencio. | Foto: Cancillería API

En la Comisión Segunda del Senado se adelantó un debate de control político a la canciller, Yolanda Villavicencio, por el manejo de la política internacional y por las resoluciones presentadas por Colombia en el Consejo de Derechos Humanos que se firmaron en Ginebra, Suiza.

El debate fue extenso, los citantes expusieron sus argumentos y llegó el momento de la canciller para responder a todas las dudas de los legisladores, que quedaron plasmadas en la sesión.

Sin embargo, la ministra leyó todo el tiempo sus respuestas y, por esa razón, el senador Mauricio Giraldo tuvo que pedir la palabra para recordarle a la funcionaria que el Congreso tiene un reglamento que se debe respetar.

“Es que la Ley 5 de 1992 no permite que en el Congreso de la República se lea, se puede basar en unas diapositivas, pero la señora ministra está leyendo todo y debemos acatar el reglamento”, afirmó el congresista.

De inmediato le pidieron a la ministra que dejara de leer y que hiciera uso de las ayudas que había llevado a la sesión.

No es la primera vez que regañan a ministros del Gobierno Petro por leer en los debates de control político y es la muestra del desconocimiento de algunos de ellos sobre temas legislativos.

cancillerSenado de la RepúblicaCancillería

