“Las locuras de Galán”: la dura crítica del representante Juan Carlos Wills contra la medida de la Alcaldía de restringir las motos durante el festivo

El representante del partido Conservador y Cambio Radical insistió en que la decisión castiga injustamente a los trabajadores nocturnos.

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 8:58 p. m.
Juan Carlos Wills, representante y presidente de la Comisión Primera, convocó la reunión. | Foto: Prensa David Racero

El representante a la Cámara Juan Carlos Wills arremetió contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tras el anuncio de nuevas restricciones a la circulación de motociclistas en la capital durante el puente festivo de Halloween.

Según el congresista, las medidas adoptadas por la administración distrital no fueron socializadas con los ciudadanos ni tienen en cuenta a quienes dependen de la moto como herramienta de trabajo.

“Está bien que la situación de seguridad se le haya salido de las manos y que haya que tomar medidas, pero no medidas como estas”, expresó Wills, en referencia al decreto que limita la movilidad de motociclistas durante ciertas franjas horarias.

El representante del partido Conservador y Cambio Radical insistió en que la decisión castiga injustamente a los trabajadores nocturnos y a las personas que usan la moto como medio de sustento.

“La gente de bien, los trabajadores, que les toca salir de noche, su única herramienta de trabajo que es la moto, y usted se las esté prohibiendo, alcalde”, cuestionó Wills.

Wills pidió “coherencia” en la gestión de la ciudad y advirtió que este tipo de medidas “no le sirven a Bogotá”. Para el congresista, la falta de planeación y diálogo con los sectores afectados “solo contribuye al desorden que se está ocasionando hoy en el Distrito”.

