El representante a la Cámara Juan Carlos Wills arremetió contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tras el anuncio de nuevas restricciones a la circulación de motociclistas en la capital durante el puente festivo de Halloween.

“Estas son las locuras del alcalde Carlos Fernando Galán”, dijo el representante Juan Carlos Wills al lanzar duras críticas a la administración distrital por las nuevas medidas impuestas contra los moteros en Bogotá. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/9j81tavwq3 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 30, 2025

Según el congresista, las medidas adoptadas por la administración distrital no fueron socializadas con los ciudadanos ni tienen en cuenta a quienes dependen de la moto como herramienta de trabajo.

“Está bien que la situación de seguridad se le haya salido de las manos y que haya que tomar medidas, pero no medidas como estas”, expresó Wills, en referencia al decreto que limita la movilidad de motociclistas durante ciertas franjas horarias.

El representante del partido Conservador y Cambio Radical insistió en que la decisión castiga injustamente a los trabajadores nocturnos y a las personas que usan la moto como medio de sustento.

“La gente de bien, los trabajadores, que les toca salir de noche, su única herramienta de trabajo que es la moto, y usted se las esté prohibiendo, alcalde”, cuestionó Wills.