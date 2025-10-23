Suscribirse

Los detalles de la reunión clave en la Cancillería para desescalar las tensiones con Estados Unidos

La canciller Rosa Villavicencio se encontró con el embajador encargado de ese país.

Redacción Confidenciales
23 de octubre de 2025, 11:57 p. m.
Embajador Daniel García Peña, canciller Rosa Villavicencio, embajador John McNamara y viceministro Javier Andrés Baquero.
Embajador Daniel García Peña, canciller Rosa Villavicencio, embajador John McNamara y viceministro Javier Andrés Baquero. | Foto: Cancillería / API

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, el embajador de Colombia en Estados Unidos Daniel García-Peña y el viceministro de Defensa Javier Andrés Baquero se reunieron con el encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

La cita entre los altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y el diplomático estadounidense se llevó a cabo en el Palacio de San Carlos, en un contexto de tensiones entre los dos países, tras el anuncio del presidente Donald Trump de retirar toda la ayuda a Colombia.

Contexto: Cancillería le reclamó a Estados Unidos por ataque a embarcación en el Pacífico: “Rompe las normas del derecho internacional”

La Cancillería señaló que el encuentro “estuvo orientado a un diálogo franco”. La canciller le manifestó al embajador su interés de que el presidente Trump conozca de cerca la realidad colombiana y lo que ella calificó como un compromiso del país en materia de lucha contra el narcotráfico, así como sus avances y logros.

La ministra de relaciones exteriores también subrayó la importancia de reactivar los mecanismos bilaterales existentes, como el Diálogo de Alto Nivel con Estados Unidos (DAN) y el Grupo de Trabajo Antinarcóticos (GTA).

Contexto: Cancillería rechaza las declaraciones de Trump sobre Petro: “Constituyen un acto de la mayor gravedad”

El embajador García-Peña había sido llamado a consultas por la canciller Villavicencio, quien informó que su llamado a consultas terminó, lo que le permitirá regresar a Washington.

