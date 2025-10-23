La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, el embajador de Colombia en Estados Unidos Daniel García-Peña y el viceministro de Defensa Javier Andrés Baquero se reunieron con el encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

La cita entre los altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y el diplomático estadounidense se llevó a cabo en el Palacio de San Carlos, en un contexto de tensiones entre los dos países, tras el anuncio del presidente Donald Trump de retirar toda la ayuda a Colombia.

La Cancillería señaló que el encuentro “estuvo orientado a un diálogo franco”. La canciller le manifestó al embajador su interés de que el presidente Trump conozca de cerca la realidad colombiana y lo que ella calificó como un compromiso del país en materia de lucha contra el narcotráfico, así como sus avances y logros.

La ministra de relaciones exteriores también subrayó la importancia de reactivar los mecanismos bilaterales existentes, como el Diálogo de Alto Nivel con Estados Unidos (DAN) y el Grupo de Trabajo Antinarcóticos (GTA).