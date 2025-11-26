Los detalles desconocidos del libro póstumo de Miguel Uribe Turbay

La segunda semana de diciembre, la familia de Miguel Uribe Turbay y la editorial Planeta presentarán un libro póstumo, que había sido escrito juiciosamente por el senador del Centro Democrático.

Para Uribe Turbay la obra era un proyecto muy importante, le había dedicado tiempo y empeño. De hecho, tres días antes del atentado, el senador se reunió por última vez con Mónica Laverde, la editora de la Editorial Planeta que lo acompañaba en su proyecto. La cita fue en el Hotel Portón de Bogotá.

En esa cita los dos acordaron que el libro podría salir pronto, pues ya estaba casi terminado, y él aseguró que se iba a dedicar a revisar el manuscrito en ese receso legislativo.

El atentado que le costó la vida interrumpió también ese sueño. Y, ahora, unos meses después de su partida, su esposa, María Claudia Tarazona, y su papá, Miguel Uribe Londoño, decidieron publicar el libro.

Se sabe que es un texto conmovedor en el cual él narra episodios de su propia vida, la perdida de su mamá, la periodista Diana Turbay, tras un secuestro a manos de los extraditables, su carrera, sus sueños y su visión de país.