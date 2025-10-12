Suscribirse

Margarita Rosa de Francisco elogia la entrevista de Carolina Corcho con SEMANA: “Está lista para ser la primera presidenta progresista de Colombia”

En la conversación con el director de SEMANA, Yesid Lancheros, la precandidata explicó cómo sería su gobierno si llega a ganar las elecciones en 2026.

Redacción Semana
12 de octubre de 2025, 12:24 p. m.
Margarita Rosa de Francisco se refiere a la portada de SEMANA, cuya protagonista es Carolina Corcho. | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

Margarita Rosa de Francisco ha dicho desde hace meses que tiene claro por quién votará en las elecciones de 2026: Carolina Corcho.

La actriz, que es conocida por su defensa al presidente Petro y su gobierno, cree que llegó el momento de la exministra de Salud y lo ha vociferado permanentemente en sus redes sociales.

La entrevista de Corcho con al director de SEMANA, Yesid Lancheros, fue la portada de la más reciente edición de SEMANA.

En esa conversación, la exfuncionaria habló de todo. Se refirió a la consulta del Pacto Histórico y dijo que la izquierda debe sacar al menos dos millones de votos en octubre. También aseguró que cree que ella será la triunfadora y habló de lo que haría en el poder.

Se despachó contra las EPS y defendió su gestión al frente del sistema de salud. Aseguró que haría modificaciones a la paz total, habló de los grupos armados y criticó duramente al presidente Donald Trump.

Margarita Rosa de Francisco escribió: “Esta entrevista de la revista SEMANA a la doctora Carolina Corcho muestra contundentemente por qué está lista para ser la primera presidenta progresista de Colombia”.

