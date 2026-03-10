María Fernanda Cabal le pide a Paloma Valencia mantenerse “firme” en su postura frente a la JEP, justo cuando está a punto de definir su fórmula vicepresidencial

La senadora María Fernanda Cabal se pronunció justo en medio de la elección de la fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia. Reiteró sus críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y pidió mantener una postura firme frente al acuerdo con la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), al insistir en que su partido ha defendido históricamente a las víctimas del conflicto.

Estos comentarios de la senadora se producen justo en el momento en que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, posible candidato a la vicepresidencia, han expresado que uno de los puntos que los alejaría de una eventual alianza es justamente la JEP.

Según Cabal, el Centro Democrático se ha opuesto durante más de nueve años a la justicia transicional creada tras el acuerdo de paz firmado durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. A su juicio, ese sistema terminó convirtiéndose en “un tribunal de impunidad” para los responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado.

En ese contexto, la senadora le pidió a la candidata Paloma Valencia mantener la postura crítica que ambas defendieron en el Congreso frente al proceso de paz y su implementación.

Finalmente, Cabal sostuvo que el país no puede aceptar la impunidad para responsables de delitos graves y recordó que miles de menores fueron víctimas de reclutamiento y otros crímenes durante el conflicto armado.