Confidenciales

María Fernanda Cabal cuestiona al presidente Petro: “¿Cuál es su deuda para defender, como lo hace, a los terroristas del Tren de Aragua?”

La senadora se pronunció tras el discurso del primer mandatario en la Asamblea de Naciones Unidas.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 2:11 p. m.
María Fernanda Cabal, Gustavo Petro en la ONU y Nicolás Maduro | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty/ Presidencia

María Fernanda Cabal calificó el discurso del presidente Petro en la Asamblea de Naciones Unidas como una “vergüenza”. En un video, la senadora y precandidata presidencial buscó desmentir el autoproclamado éxito en la lucha contra los narcóticos que expuso el primer mandatario.

“Él dice que está ganándole la guerra a las drogas. Mentira: Colombia hoy es el mayor exportador de droga, 70 billones al año, más que el presupuesto de la fuerza pública, más de 50 camioneros asesinados, buses quemados, camiones quemados, soldados quemados vivos en procesos de erradicación de la coca”, dijo.

La senadora agregó algunas reflexiones sobre la situación que se vive en el país en materia de orden público: “Policías asesinados. Desplazamiento por Chocó, por el Catatumbo, por el Cauca, en el sur del Meta. ¿Por qué no le cuenta al país que su ‘paz total’ es un fracaso absoluto? ¿Por qué no le cuenta que los colombianos tienen miedo?”.

Y también se refirió a uno de los símbolos que llevó el primer mandatario en su atuendo. “Usar un símbolo, que no es un símbolo patrio, es una agresión a la nación colombiana. Ese ‘simbolito’ que tenía en la camisa, que es el de la muerte, no lo aceptamos y no le tenemos miedo. Pronto pasará la pesadilla del peor gobierno de la historia de Colombia”.

En otro trino, Cabal se preguntó: “¿Cuál es su deuda para defender, como lo hace, a los terroristas del Tren de Aragua? Su defensa al crimen lo pone donde, al parecer, nunca salió”.

