Mauricio Cárdenas a Claudia López: “Creo que si hay alguien que en este debate ha cambiado de opinión constantemente es usted”

El congreso de los empresarios, organizado por la ANDI en Cartagena, fue el escenario donde se dieron cita varios de los aspirantes a la presidencia de la República, para exponer sus propuestas de cara a la contienda electoral.

Entre los invitados hubo una pareja que brilló, por el cruce de palabras que se dio en medio del debate. Se trata del exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López.

“Me encanta ver a Mauricio Cárdenas hoy en día ofreciendo la reducción de los impuestos que él mismo creó”, manifestó la precandidata en medio del debate, a lo que el exministro le respondió: “Yo creo que si hay alguien que en este debate ha cambiado de opinión constantemente es usted”.

Cárdenas sacó a relucir, principalmente, el cambio de opinión que ha tenido la hoy precandidata frente al fracking: “El otro día la oí decir que sí está de acuerdo y antes había dicho que no”, señaló el aspirante presidencial.

El exministro de Hacienda también señaló que “cambiar de opinión es normal, pero hacerlo para buscar votos es una advertencia. Colombia necesita avanzar con consistencia y experiencia”.