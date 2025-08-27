Medio israelí recoge reacciones a directiva presidencial de Petro pro Palestina: “Obsesiva, extraña y desconectada de la realidad del país”

Un artículo del Jerusalem Post, uno de los medios más influyentes en Israel, informó que el gobierno del presidente Gustavo Petro “firmó una directiva presidencial poco conocida que institucionaliza el apoyo a Palestina en todo el Estado colombiano”.

Según el diario, “esta medida ha suscitado fuertes críticas de líderes judíos, quienes la califican de obsesiva, extraña y desconectada de la realidad del país”.

Uno de esos líderes, que habla para The Media Line y que es citado por el medio israelí, fue Ariel Gelblung, director para América Latina del centro Simon Wiesenthal.

El experto aseguró que “incluso Irán, que se encuentra en una guerra no declarada con Israel, no presenta esto como una política nacional en beneficio de los palestinos”.