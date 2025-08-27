Suscribirse

Confidenciales

Medio israelí recoge reacciones a directiva presidencial de Petro pro Palestina: “Obsesiva, extraña y desconectada de la realidad del país”

“Incluso Irán, que se encuentra en una guerra no declarada con Israel, no presenta esto como una política nacional en beneficio de los palestinos”, afirma experto sobre la directiva.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 2:10 p. m.
El presidente Gustavo Petro, hasta el momento, es el gran perdedor de este novelón, que cada día tiene un capítulo nuevo.
| Foto: getty images

Un artículo del Jerusalem Post, uno de los medios más influyentes en Israel, informó que el gobierno del presidente Gustavo Petro “firmó una directiva presidencial poco conocida que institucionaliza el apoyo a Palestina en todo el Estado colombiano”.

Según el diario, “esta medida ha suscitado fuertes críticas de líderes judíos, quienes la califican de obsesiva, extraña y desconectada de la realidad del país”.

Contexto: Gustavo Petro ordenó revisar todos los contratos con Israel y priorizó el comercio con Palestina; este es el documento

Uno de esos líderes, que habla para The Media Line y que es citado por el medio israelí, fue Ariel Gelblung, director para América Latina del centro Simon Wiesenthal.

El experto aseguró que “incluso Irán, que se encuentra en una guerra no declarada con Israel, no presenta esto como una política nacional en beneficio de los palestinos”.

El medio detalló que se trata de un documento de tres páginas firmado por el mandatario colombiano y denominado ‘Directiva Presidencial N.° 07 de 2025′.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Buenas noticias para las familias: Trump propone cheques de $600 y hasta $2,400 dólares financiados con aranceles

2. Padre que fingió su muerte durante viaje para estar con su amante fue condenado a prisión

3. Sorteo de la Champions League 2025/26: a qué hora es y en qué canal lo transmiten

4. SEMANA revela detalles de una cena secreta en Bogotá entre precandidatos presidenciales donde hablaron de alianza en 2026: unos nombres sorprenden

5. Polémica por término de Johnny Casanova, alcalde de El Retorno (Guaviare), para referirse a los soldados secuestrados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

IsraelGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.