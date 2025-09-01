Suscribirse

Confidenciales

‘MercaBolívar’ dejó millonarias ganancias en Cartagena: esto dijo el gobernador Arana

Campesinos bolivarenses agotaron su mercancía por la gran acogida de las personas.

Redacción Confidenciales
1 de septiembre de 2025, 5:38 p. m.
'MercaBolívar' fue un éxito en Cartagena.
'MercaBolívar' fue un éxito en Cartagena. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Por medio de su cuenta en la red social X, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, celebró el éxito de la feria ‘MercaBolívar’ que dinamizó la economía de los campesinos en la ciudad de Cartagena.

“Más de $152 millones en ganancias dejó esta edición de MercaBolívar, que realizamos en Parque Heredia. La gente se llevó sus productos a buenos precios y los campesinos, artesanos y microempresarios quedaron contentos“, dijo Arana.

El mandatario de los bolivarenses también expresó: “Estamos muy felices de ver cómo contribuimos al fortalecimiento de la economía en el departamento a través del campo. Este ‘MercaBolívar’ no solo se traduce en ventas, sino en el posicionamiento de cada negocio, el aprendizaje para los campesinos y el crecimiento en general de sus pequeñas y medianas empresas”.

A su turno, la secretaria de Agricultura encargada, Eneida Támara, manifestó su orgullo por los resultados obtenidos por el apoyo de la ciudadanía.

“Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado por nuestros campesinos. Cada producto vendido refleja el esfuerzo de quienes día a día labran la tierra y hoy pudieron ver recompensado su sacrificio”, explicó.

