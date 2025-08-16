Confidenciales
“No es tiempo de contemporizar con quienes están destruyendo a Colombia”: Abelardo de la Espriella
El precandidato presidencial aseguró que “no es correcto darle vitrina a quienes hicieron parte del gobierno de Petro o pertenecen al Pacto Histórico”.
Abelardo de la Espriella, quien está metido de lleno en la carrera electoral tras anunciar su precandidatura a las elecciones del próximo año, volvió a cargar contra el Gobierno de Gustavo Petro y quienes lo han acompañado.
En un mensaje agradeció a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), por su invitación a participar en el congreso del gremio que se desarrolló esta semana en Cartagena, pese a que no pudo asistir.
En el mensaje, publicado a través de sus redes sociales, De la Espriella también manifestó, a manera de “reflexión”, sobre la visibilidad a precandidatos cercanos al Gobierno o al Pacto Histórico.
“No es correcto darle vitrina a quienes hicieron parte del gobierno de Petro o pertenecen al Pacto Histórico. Para los enemigos de la Patria debe existir sanción social y rechazo categórico. No es tiempo de contemporizar con quienes están destruyendo a Colombia”, señaló.
Finalmente, concluyó: “El afán de quedar bien con todo el mundo no puede desviar el verdadero objetivo: derrotar a la izquierda”.
El precandidato ya había explotado contra el presidente Petro y todo su gobierno en una reciente entrevista con SEMANA, por la forma en la que han manejado a Colombia.
Como lo han dicho otras personalidades, De la Espriella afirmó que el responsable político de lo ocurrido con Miguel Uribe Turbay es el actual Ejecutivo, por lo que le lanzó duros dardos.