“No es tiempo de contemporizar con quienes están destruyendo a Colombia”: Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, quien está metido de lleno en la carrera electoral tras anunciar su precandidatura a las elecciones del próximo año, volvió a cargar contra el Gobierno de Gustavo Petro y quienes lo han acompañado.

En un mensaje agradeció a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), por su invitación a participar en el congreso del gremio que se desarrolló esta semana en Cartagena, pese a que no pudo asistir.

En el mensaje, publicado a través de sus redes sociales, De la Espriella también manifestó, a manera de “reflexión”, sobre la visibilidad a precandidatos cercanos al Gobierno o al Pacto Histórico.

“No es correcto darle vitrina a quienes hicieron parte del gobierno de Petro o pertenecen al Pacto Histórico. Para los enemigos de la Patria debe existir sanción social y rechazo categórico. No es tiempo de contemporizar con quienes están destruyendo a Colombia”, señaló.

Finalmente, concluyó: “El afán de quedar bien con todo el mundo no puede desviar el verdadero objetivo: derrotar a la izquierda”.

El precandidato ya había explotado contra el presidente Petro y todo su gobierno en una reciente entrevista con SEMANA, por la forma en la que han manejado a Colombia.