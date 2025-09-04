¿Para qué se reunieron el procurador general y el embajador de Estados Unidos en Colombia?

El embajador de Estados Unidos en Colombia, Jonh MacNamara, apareció en las últimas horas en el despacho del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, para fortalecer las relaciones de ese país con el ente de control que lidera desde este año.

Desde la cuenta de X de la Procuraduría, confirmaron que el encuentro se dio “para conversar sobre temas de interés común y la importancia de mantener buenas y fluidas relaciones entre el Gobierno de los EE. UU. y la PGN”.

Así mismo, destacaron que Eljach sigue promoviendo diálogos para construir consensos, en medio de las alianzas y convenios que durante décadas ha tenido Colombia con Estados Unidos.

McNamara ha sido uno de los críticos más fuertes contra varios funcionarios del gobierno Petro, por las tensiones que han existido entre varios funcionarios con la presidencia de Donald Trump.