¿Para qué se reunieron el procurador general y el embajador de Estados Unidos en Colombia?

Gregorio Eljach publicó el encuentro que sostuvo durante la mañana de este jueves con John McNamara.

Redacción Semana
4 de septiembre de 2025, 4:31 p. m.
El procurador general, Gregorio Eljach, y el embajador John McNamara | Foto: No

El embajador de Estados Unidos en Colombia, Jonh MacNamara, apareció en las últimas horas en el despacho del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, para fortalecer las relaciones de ese país con el ente de control que lidera desde este año.

Desde la cuenta de X de la Procuraduría, confirmaron que el encuentro se dio “para conversar sobre temas de interés común y la importancia de mantener buenas y fluidas relaciones entre el Gobierno de los EE. UU. y la PGN”.

Así mismo, destacaron que Eljach sigue promoviendo diálogos para construir consensos, en medio de las alianzas y convenios que durante décadas ha tenido Colombia con Estados Unidos.

McNamara ha sido uno de los críticos más fuertes contra varios funcionarios del gobierno Petro, por las tensiones que han existido entre varios funcionarios con la presidencia de Donald Trump.

También ha cuestionado los últimos atentados terroristas que han empañado a Colombia, como el ataque en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 policías asesinados en medio de una operación contra cultivos ilícitos.

