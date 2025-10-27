Suscribirse

Representantes de militares piden tumbar facultad especial que tiene la JEP

La Corporación Defensoría Militar denunció trato desigual para los uniformados comparecientes en la JEP.

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 2:35 a. m.
Este es el resultado de un riguroso proceso de investigación en el que se contrastó la información y se identificó a los máximos responsables.
La Corporación Defensoría Militar, (CDM) presentó una demanda mediante la cual busca ponerle freno a una facultad de la Justicia Especial de Paz, que estaría afectando a los militares que comparecen ante dicha autoridad judicial.

“Por medio de esta demanda, que en garantía del principio democrático, la JEP no asuma competencias propias del Congreso de la República, y que se les garantice a los comparecientes el derecho a la defensa, a la contradicción y al acceso a la administración de justicia, mediante el ejercicio de los recursos previstos en la Ley”, indicó la CDM.

De acuerdo con la agremiación, esta es la segunda demanda “que la Corporación Defensoría Militar presenta ante la Corte Constitucional. En el mes de julio fueron demandadas las reglas jurisprudenciales de la JEP que dieron origen al denominado Juicio de Prevalencia Jurisdiccional y modificaron los factores de competencia, demanda que fue admitida y actualmente se encuentra en curso”.

Indicó la Corporación que: “JEP, sin competencia constitucional o legal alguna, modificó vía jurisprudencial la Ley 1922 de 2018, restringiendo la posibilidad de apelar las decisiones de selección positiva, desconociendo el principio general de interpretación jurídica según el cual “donde la norma no distingue, no le es dable distinguir al intérprete”.

