Reunión de ponentes del Presupuesto 2026 en MinHacienda. Varios fueron, pero algunos dicen que “es difícil arrancar al revés”

Definitivamente, las reuniones de ponentes y coordinadores ponentes del Presupuesto 2026 es un termómetro de lo que podría pasar en los debates oficiales del proyecto de ley cuando llegue de nuevo a las comisiones económicas conjuntas a surtir el trámite de estudio, votación y aprobación.

Durante la reunión que se llevó a cabo este martes 26 de agosto en la sede del Ministerio de Hacienda, la participación fue multitudinaria, casi de hacinamiento.

En el listado de ponentes y coordinadores ponentes de las comisiones económicas, que son las terceras y las cuartas de Senado y Cámara, y las que tendrán la misión de abordar el trámite del proyecto de ley presupuestal, hay 59 integrantes. Es decir, como si estuviera el 77,6 % del total de miembros de las cuatro comisiones.

Carlos Meisel, senador | Foto: Redes sociales / X

Una comisión como la IV de Senado tiene 15 integrantes y de ese equipo hay 12 ponentes y 4 coordinadores ponentes. Solo para dar una idea de cómo se construye la ponencia que luego será votada.

En cuanto a lo sucedido en la jornada, que se extendió durante toda la mañana de este martes, hubo asistentes que no acudieron al primer encuentro alrededor del Presupuesto 2026, el cual fue convocado por el propio presidente Gustavo Petro el jueves 21 de agosto. Por ejemplo, estuvo Efraín Cepeda, quien ha tenido fuertes enfrentamientos con el mandatario de los colombianos y no parece estar dispuesto a avalar una ley de financiamiento, que es una de las fuentes de financiación del Presupuesto.

Hoy, en reunión de coordinadores y ponentes, avanzamos en el debate del Presupuesto General de la Nación 2026. Analizamos la ejecución actual y el impacto del presupuesto regionalizado en las regiones. La responsabilidad es enorme, pero aún mayor nuestro compromiso con la gente.… pic.twitter.com/7rysYOECS6 — Modesto Aguilera V. (@AguileraModesto) August 26, 2025

También estuvo Carlos Meisel, del Centro Democrático, quien manifestó que acudió a esta reunión porque es uno de los ponentes y es su deber debatir y proponer alrededor de la carta financiera para el próximo año.

No obstante, Meisel asegura que, de lo ocurrido en la jornada de este martes, puede concluir que es difícil arrancar el debate sin la claridad con la financiación del presupuesto. “Es muy difícil porque es como arrancar al revés”, aseguró.

De esa manera, el trámite del Presupuesto 2026 avanza, aunque es claro que el tiempo empieza a jugar en contra.