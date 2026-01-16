Sectores de Cambio Radical anuncian respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella

El 31 de mayo los colombianos acudirán a las urnas para la primera vuelta presidencial y allí se definirá el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto de 2026. Seguramente habrá segunda vuelta presidencial, que se hará el 21 de junio.

Por esa razón, diferentes sectores están definiendo sus respaldos políticos con base en las decisiones de partido o esperando que haya una libertad para apoyar al aspirante de su preferencia.

Como en Cambio Radical no se ha tomado una decisión de fondo, ni se tiene un candidato presidencial, algunos sectores han expresado respaldos. Por ejemplo, Lina Garrido está respaldando a Abelardo de la Espriella.

Además, la exconcejal y aspirante a la Cámara de Cambio Radical, Nataly Vélez, oficializó su respaldo a de la Espriella en el departamento de Antioquia.

“Nos estamos jugando el presente y el futuro de Colombia. Hoy más que nunca debemos poner por encima los intereses superiores de nuestro país. El Dr. @ABDELAESPRIELLA ha sido coherente con lo que nuestro equipo ha defendido por más de 12 años: a la niñez se le cuida, se le protege y, cuando es necesario, se le defiende con acciones firmes y cada vez más contundentes", dijo.

La exconcejal del Centro Democrático tuvo fuertes enfrentamientos con las directivas de la colectividad y con el expresidente Álvaro Uribe, por lo que tomó la decisión de apartarse y aspirar en esta ocasión al Congreso por Cambio Radical.

Cambio Radical deberá definir si tendrá candidato presidencial, si apoyará alguna aspiración o si deja en libertad a la militancia.