Sergio Fajardo se unió a la ola de felicitaciones a María Corina Machado por el Premio Nobel de Paz 2025

El precandidato presidencial Sergio Fajardo felicitó a la líder opositora venezolana María Corina Machado, tras conocerse que fue galardonada con Nobel de la Paz 2025. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el antioqueño destacó el simbolismo del premio y la trayectoria de Machado en defensa de la democracia.

¡Felicitaciones a María Corina Machado, premio Nobel de Paz!



Veo en ella una voz de aliento para luchar por la democracia en todos los lugares de este planeta.

Su valentía, su resiliencia, su perseverancia, la de una mujer que durante años se ha enfrentado a poderes violentos… https://t.co/sTCJrZbcVV — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) October 10, 2025

“¡Felicitaciones a María Corina Machado, Premio Nobel de Paz! Veo en ella una voz de aliento para luchar por la democracia en todos los lugares de este planeta”, escribió el exgobernador de Antioquia.

En su publicación, subrayó la “valentía, resiliencia y perseverancia” de la dirigente venezolana, quien, según él, se ha enfrentado durante años a “poderes violentos sin acudir a la violencia”.

Fajardo calificó la distinción como un mensaje de esperanza para Venezuela y para todos los países que enfrentan desafíos democráticos. “Su voz suena más fuerte en todo el planeta, y es una voz que tenemos que escuchar por ella, por Venezuela y por la democracia en el mundo”, concluyó.