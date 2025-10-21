Suscribirse

“Vende su lealtad”: las fuertes palabras del ministro de Defensa en su cuenta de X

El ministro Pedro Sánchez rechazó que militares colombianos se conviertan en mercenarios.

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 11:25 p. m.
Ministro de defensa Pedro Sánchez
“Vende su lealtad”: las fuertes palabras del ministro de Defensa en su cuenta de X. | Foto: COLPRENSA

Las altas capacidades de los militares colombianos los han convertido en blanco de estructuras criminales, empresas de servicio de seguridad, grupos narcotraficantes, entre otros, para convertirlos en mercenarios.

Los militares, luego de que pasan al retiro, quedan con ese conocimiento de la guerra intacto, que se termina convirtiendo en una forma de subsistir cuando salen de la fuerza.

Uno de los casos más sonados fue el del crimen del presidente de Haití, Jovenel Moïse, donde un grupo de exmilitares colombianos participó en el magnicidio.

Esta forma de obtener recursos económicos ha generado rechazo del Gobierno, como es el caso del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El alto funcionario dijo: “El soldado verdadero no tiene precio. Sirve por deber, no por contrato. El mercenario vende su lealtad al mejor postor; el patriota la entrega solo a su bandera".

