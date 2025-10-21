“Vende su lealtad”: las fuertes palabras del ministro de Defensa en su cuenta de X

Las altas capacidades de los militares colombianos los han convertido en blanco de estructuras criminales, empresas de servicio de seguridad, grupos narcotraficantes, entre otros, para convertirlos en mercenarios.

El soldado verdadero no tiene precio. Sirve por deber, no por contrato. El mercenario vende su lealtad al mejor postor; el patriota la entrega solo a su bandera.



Hoy, en la Plenaria de la Cámara de Representantes, será el último debate del Proyecto de Ley 579/25 por medio del… https://t.co/45KTI2txCm — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) October 21, 2025

Los militares, luego de que pasan al retiro, quedan con ese conocimiento de la guerra intacto, que se termina convirtiendo en una forma de subsistir cuando salen de la fuerza.

Uno de los casos más sonados fue el del crimen del presidente de Haití, Jovenel Moïse, donde un grupo de exmilitares colombianos participó en el magnicidio.

Esta forma de obtener recursos económicos ha generado rechazo del Gobierno, como es el caso del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.