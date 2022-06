Colombia, a punto de superar 86 millones de vacunas aplicadas contra la covid-19

El Ministerio de Salud reveló los avances en el Plan Nacional de Vacunación contra el nuevo coronavirus, que está a punto de superar los 86 millones de dosis aplicadas en todo el país.

Así mismo, se entregó un reporte de los avances en la inmunización según las dosis requeridas:

- Vacunados con primeras dosis: 35.815.791

- Vacunados con segunda dosis: 29.557.426

- Vacunados con dosis de refuerzo: 12.850.126

- Vacunados con dosis de segundo refuerzo: 682.788

- Vacunados con monodosis: 6.577.801

- Esquemas completos: 36.135227

Asimismo, en el desarrollo del Puesto de Mando Unificado # 135, el director de Promoción y Prevención, Gerson Bermont Galavis, presentó balance del avance del Plan Nacional de Vacunación, destacando que, ante la tendencia de un quinto pico, se hace de vital importancia la vacunación contra la covid-19.

“Debemos mejorar la comunicación del riesgo en nuestras comunidades, ya que, de acuerdo con la vigilancia epidemiológica, estaríamos en el inicio de un quinto pico del covid-19, que se podría consolidar en las próximas semanas”, indicó el funcionario.

Completó que las personas que están ingresando a los servicios UCI actualmente son las que no se han vacunado, no han completado los esquemas o no han acudido por las dosis de refuerzo.

El funcionario, además, insistió en que las cifras del avance del Plan Nacional de Vacunación deben ser coherentes con lo que está sucediendo en los territorios. “Debemos recordar que lo que estamos buscando es una inmunidad sostenida que garantice que los anticuerpos en las personas se mantengan activos, para poder combatir el virus que aún se encuentra circulando entre nosotros”, enfatizó.

También extendió llamado a los padres y madres a vacunar a los niños, toda vez que en primeras dosis el avance va en 4.661.951 niños (65.4 %) y con segundas dosis son 3.185.615 niños (44.7 %). “En lo que va del año ya tenemos cinco fallecimientos de menores de edad, hechos que hubieran sido evitables de haberlos vacunado”, dijo.

Así mismo, el director dejó conocer que ya son 641.559 migrantes con primera o única dosis.

Cobertura territorial

En lo que corresponde a las coberturas de esquemas completos de más del 70 % y refuerzos por encima del 40 %, Bermont dejó conocer que ya son 515 municipios que alcanzaron este indicador, por lo que faltan 450 municipios en alcanzar la meta.

Entre las entidades que ya están por encima del 70 % de cobertura con 40 % de refuerzos se ubican San Andrés y Providencia, Bogotá, Quindío, Barranquilla, Boyacá, Caldas, Tolima, Antioquia, Amazonas y Risaralda.

Mientras tanto, entre las ciudades capitales que han alcanzado tal meta, figuran Tunja, Armenia, Leticia, Pereira, Ibagué, Manizales, Bogotá D.C., San Andrés, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín, Puerto Carreño, Popayán y Yopal. “Aquí un llamado a las autoridades territoriales, específicamente en los municipios donde la vacunación se quedó estancada”, pronunció Bermont.

Desglosado por departamentos, la aplicación se distribuye de la siguiente manera:

Amazonas: 136.376

Antioquía: 12.412.401

Arauca: 405.590

Atlántico: 2.048.655

Bolívar: 1.744.801

Boyacá: 2.395.668

Caldas: 1.828.606

Caquetá: 486.651

Casanare: 719.678

Cauca: 1.509.631

Cesar: 1.841.923

Chocó: 451.152

Córdoba: 2.637.134

Cundinamarca: 5.295.507

Guainía: 52.467

Guaviare: 116.096

La Guajira: 1.283.238

Magdalena: 1.239.965

Meta: 1.570.160

Nariño: 2.394.883

Norte de Santander: 2.566.051

Putumayo: 343.027

Quindío: 1.066.193

Risaralda: 1.788.584

San Andrés y Providencia: 130.864

Santander: 3.876.950

Sucre: 1.510.801

Valle del Cauca: 7.259.621

Vaupés: 40.534

Vichada: 83.363

El Ministerio de Salud también insiste a los colombianos seguir haciendo uso del tapabocas, aunque no es obligatorio, sería necesario para prevenir enfermedades respiratorias.

“Protegernos y proteger a los demás de la covid-19 y de otras infecciones respiratorias es algo que no podemos dejar atrás, como tampoco el uso de tapabocas en algunos lugares, sin importar las coberturas de vacunación de tu ciudad o municipio”, indica la entidad.