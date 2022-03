Coronavirus en Colombia: 693 nuevos casos y 19 fallecidos este sábado

Colombia registró 693 casos nuevos de coronavirus este sábado y llegó a 6′080.589 contagios confirmados, de los cuales 5.495 están activos, ya que 5′912.996 se han recuperado del virus y 139.434 han muerto, según el más reciente informe del Ministerio de Salud.

La entidad también reveló que en el país se procesaron 14.456 pruebas (PCR: 7.042 y Antígenos: 7.414) y que en las últimas 24 horas se reportaron 19 fallecidos, de estos 17 corresponden a días anteriores, por el virus que apareció en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

Además, las principales comorbilidades de las personas que han muerto por la enfermedad siguen siendo hipertensión arterial, diabetes, obesidad, EPOC, enfermedad cardiovascular y renal.

Según el Ministerio, las tres zonas del país que registraron mayor número de casos nuevos de coronavirus este sábado fueron Bogotá con 384, Boyacá con 119 y Valle con 49.

Asimismo, la entidad reveló que en el país hay 202 conglomerados con reporte del virus, que se distribuyen en Antioquia, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guainía Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Sucre, Valle del Cauca, Vaupes.

Vale destacar que Germán Escobar Morales, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios se refirió al positivo panorama que atraviesa el país en este momento de la pandemia.

“En esta última semana hemos visto una continuación en la disminución de los casos nuevos reportados, es satisfactorio ver cómo por primera vez en más diez semanas hemos disminuido los casos reportados por debajo de 1.000 casos, en estos momentos estamos en promedio de poco más de 700 casos diarios, es de todas maneras una cifra que hay que considerar y no olvidar que tenemos este reporte en ese sentido”, dijo.

Por su parte, en el mundo, se han confirmado 468′700.403 casos de coronavirus y 6′073.224 han perdido la vida por el virus.

Colombia es el octavo país con más contagiados de coronavirus en América Latina y hay 276,89 muertos por cada 100.000 habitantes por la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins.

Ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos por Sars-Cov2

Colombia continúa en una franca reducción de casos y fallecimientos por Sars-Cov2. Así lo demuestra el informe presentado este viernes por la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social.

“Un dato muy importante a resaltar es que la fuente de infección relacionada es del 68,85 %, esto quiere decir que se están captando rápidamente los contactos estrechos que se convierten en nuevos casos”, dijo María Belén Jaimes, coordinadora del Grupo de Vigilancia en Salud Pública.

También reiteró la necesidad de la dosis de refuerzo, especialmente en población de riesgo, como lo son los adultos mayores. Si bien durante el cuarto pico las tasas de mortalidad por covid-19 fueron inferiores a los picos anteriores, los mayores de 80 años, que habían salido del primer lugar, volvieron a liderar las cifras de pérdidas de vidas por el virus, y aunque hay una tendencia a la reducción, es prioritario que esta población acceda al refuerzo.

Jaimes destacó que, en cuanto al comportamiento de las camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el país “vemos que la relación entre ocupación de camas UCI de casos no covid-19 vs. casos covid-19, tenemos ya una relación de diez casos no covid-19 por cada caso covid-19 que están ocupando las camas UCI”.

Este aumento progresivo, que es muy favorable, no se había dado desde antes de diciembre de 2021. Asimismo, el comportamiento de ocupación de camas de hospitalización general y urgencias es muy similar al de UCI, manteniendo una estabilidad.

Esta situación es consistente en prácticamente en todo el territorio nacional y da un parte positivo e invita a seguir la protección con la vacunación y las medidas de bioseguridad.