Moderna buscará autorización de la FDA para cuarta dosis de la vacuna anticovid

El laboratorio de Moderna informó desde sus canales oficiales que presentó una solicitud a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de que esta permita la aplicación de una cuarta dosis de su vacuna contra la covid-19 para mayores de 18 años.

La petición habría sido enviada con un mensaje de urgencia, y que la compañía estaría aprovechando la coyuntura de emergencia sanitaria para que se apruebe el uso de esta cuarta dosis, o segundo refuerzo, de la vacuna de ARN mensajero que ha venido comercializando la farmacéutica.

Según el comunicado de la empresa, esta cuarta dosis sería suministrada a personas mayores de 18 años que ya hayan recibido un refuerzo inicial y que, además de esto, tengan comorbilidades que los califiquen como sujetos vulnerables y con mayor riesgo de perecer ante la enfermedad de la covid-19.

“Esta presentación se basa en parte en datos publicados recientemente generados en los Estados Unidos e Israel tras la aparición de ómicron”, confirmó el laboratorio, haciendo énfasis en la generación de una cuarta dosis, como una aplicación necesaria para combatir la variante del virus, la cual es dominante en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Una dosis de refuerzo de la vacuna Moderna COVID-19 en el nivel de dosis de 50 μg está autorizada para uso de emergencia en los EE. UU. bajo EUA para adultos mayores de 18 años”, recalcó la farmacéutica sobre la normativa vigente para esta compañía.

Y agregó, “una tercera dosis de la vacuna Moderna COVID-19 al nivel de dosis de 100 μg está autorizada para uso de emergencia en individuos inmunocomprometidos de 18 años de edad o más en los Estados Unidos que se han sometido a un trasplante de órganos sólidos, o que son diagnosticados con afecciones que se considera que tienen un nivel equivalente de inmunocompromiso”, sobre los usos más relevantes de la tercera dosis de la vacuna en el gigante norteamericano.

Al respecto de los estudios generados por la farmacéutica, recalcaron que estos continúan, al igual que los ensayos clínicos que se habían comenzado para determinar la viabilidad de una cuarta dosis.

“La evidencia del mundo real continúa confirmando la efectividad y el sólido perfil de seguridad de la vacuna Moderna COVID-19. Se están realizando ensayos clínicos para el refuerzo específico de ómicron de Moderna (ARNm-1273.529) y un refuerzo bivalente específico de ómicron (ARNm-1273.214)”, confirmó la compañía.

Por otro lado, este mismo mes la farmacéutica anunció que no cobrará a las fábricas que usen su patente en 92 países de ingresos bajos y medios, esto con el objetivo de apoyar la lucha contra la pandemia vigente.

Según informaron en un documento en el que revela cuál será su estrategia global de salud pública para los próximos años, la compañía busca fortalecer su compromiso con los países de escasos recursos por lo que busca que a través del Compromiso de Mercado Anticipado (AMC) de Gavi Covax, los seleccionados podrán desarrollar las patentes de sus vacunas, sin ningún costo por su uso, siempre y cuando estas dosis no se exporte.

La compañía informó que aquellos países que no pertenecen a la lista mencionada son aquellos que no estarían presentando barreras de acceso para obtener el biológico, por lo que no sería necesaria una acción extra para salvaguardar la protección contra la covid-19 en esos territorios.

“En estos países, la compañía espera que aquellos que utilizan tecnologías patentadas por Moderna respeten la propiedad intelectual de la compañía. Moderna sigue dispuesta a licenciar su tecnología para vacunas covid-19 a fabricantes en estos países en términos comercialmente razonables”, confirmó la farmacéutica en su comunicado.