¿Cuándo se podrá ver ‘Titanic’ en Colombia? Esta es la fecha del reestreno

Con motivo de su aniversario número 25 “Titanic”, una de las producciones más populares en el mundo del cine, dirigida por James Cameron, vuelve a aparecer en la pantalla grande. La película se relanzará en una versión remasterizada en 3D HDR y alta velocidad de cuadro.

Luego de su estreno en 1997, el 9 de febrero de este año, las personas podrán ver esta producción en las salas de cine del país. Para conocer los horarios se debe consultar la cartelera de cada teatro.

Titanic es la tercera película de mayor recaudación bruta en el mundo. Asimismo, obtuvo el récord de 11 Premios Oscar. Estos son:

Mejor película Mejor director Mejor fotogradía Mejor montaje Mejor dirección de arte-decorado de set Mejor diseño de vestuatio Mejor banda sonora dramática original Mejor canción original Mejor sonido Mejor edición de efectos de sonido Mejores efectos visuales

Esta producción es protagonizada por Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Bernard Hill, Jonathan Hyde, Danny Nucci, Gloria Stuart, David Warner, Victor Garber y Bill Paxton. Fue producida por Cameron y Jon Landau, con Rae Sanchini como productora ejecutiva.

El mundo también recuerda a Titanic gracias a su inconfundible soundtrack: My heart will go on, canción interpretada por Céline Dion, lanzada en 1997 y que hace parte de su álbum Let’s Talk About Love.

Es importante recordar que esta película ya había tenido un primer reestreno en 2012, cuando llegó a las salas de cine en formato 3D. En su momento, James Cameron dijo: “Hay una generación entera que nunca ha visto Titanic como se planeó para ser vista: en la pantalla grande. Y esta vez será un Titanic que nunca antes han visto, remasterizado digitalmente y convertido cuidadosamente a 3D. Con el poder emocional intacto y las imágenes más poderosas que nunca, será una experiencia épica para los seguidores de la película y para el nuevo público”.

‘Espíritus de la isla’, otro de los estrenos en Colombia

El 2 de febrero de 2023 llega a las salas de cine la película que ha dado de qué hablar en el Festival de Cannes de 2022: “Los espíritus de la isla”. Además de recibir aplausos en este festival, obtuvo 3 galardones en los Premios Globo de Oro 2023 por Mejor Película Comedia o Musical, Mejor Actor: Colin Farrell y Mejor Guion: Martin McDonagh.

Los espíritus de la isla - Foto: Cortesía 20th Century Studios Latam

Esta tragicomedia ha sido comentada por la actuación de Colin Farrell debido al desenvolvimiento y los matices que dejó en este papel. “Los Espíritus de la Isla presenta un mundo extraordinariamente diferente de lo que viví, e incluyo aquí los otros mundos que exploré con McDonagh en Escondidos en Brujas y Siete Psicópatas. El ADN común a todos, por supuesto, es la increíble articulación de ideas, pensamientos y emociones de McDonagh y ese punto de encuentro entre la comedia y la tragedia. Capta lo oscuro que puede ser el mundo a veces, y que, dentro de esa oscuridad y ese dolor, puedes hallar sentido del humor”, detalla el actor.

Sinopsis

Ambientada en una isla de la costa oeste de Irlanda, LOS ESPÍRITUS DE LA ISLA sigue a dos amigos de toda la vida, Pádraic (Colin Farrell) y Colm (Brendan Gleeson), quienes se encuentran en un impase cuando Colm decide inesperadamente poner fin a su amistad. Confundido, y con el apoyo de su hermana Siobhán (Kerry Condon) y el joven problemático Dominic (Barry Keoghan), Pádraic se esfuerza por reparar la relación, negándose a aceptar un no por respuesta. Pero sus repetidos esfuerzos solo fortalecen la determinación de su antiguo amigo, y cuando Colm le da un ultimátum, los acontecimientos se intensifican rápidamente, con consecuencias impactantes.