La película de terror de Zach Cregger, Weapons, lidera la taquilla durante su fin de semana de estreno con 42,5 millones de dólares en Estados Unidos en 3202 salas. Recaudó 70 millones de dólares a nivel mundial.

El éxito de la película también le proporcionó a su distribuidor, Warner Bros, el séptimo estreno número uno del año, y se convirtió en la sexta película consecutiva del estudio en debutar con más de 40 millones de dólares a nivel nacional.

Lo que dijo el director. | Foto: Warner Bros. Pictures vía AP

Weapons trata sobre un pequeño pueblo de Maybrook, donde 17 jóvenes abandonan sus hogares a las 2:17 de la madrugada, dejando a sus padres desconcertados.

El pueblo debe lidiar con los efectos persistentes del trauma a través del terror, la paranoia y un toque de humor existencial.

La película es un refresco para un género lleno de ideas con lugares comunes, afirma la crítica. | Foto: Warner Bros. Pictures vía AP

La película de Cregger es otra de sus obras más reconocidas, tras su debut como director con la película de terror aclamada por la crítica, cuyo nombre es Barbarian, estrenada en 2022.

“Si el humor surge de una reacción auténtica de un personaje, entonces funciona”, dijo Cregger, en entrevista para Associated Press.

“Hay muchos chistes que no llegaron a la película y que pensé que serían muy graciosos. Y luego hicimos una proyección de prueba, y nadie se rió, así que pensé: ‘Vale, hay que eliminarlo’”, agregó el director.

El 31 de julio se hizo una reunión de gala para el estreno de la película en Los Ángeles, California. | Foto: FilmMagic

Cregger afirmó que las reacciones del pueblo ante la tragedia y la conmoción se pretendían intencionadamente para que pareciera “extrañamente realista”.

“Definitivamente, tenemos esa sensación de ‘¡Uy! No es mi problema’ cuando hay caos, porque lo vemos tanto en televisión que creo que podemos ignorarlo, incluso cuando sucede frente a nosotros”, dijo, en alusión a la paranoia de la cinta.

La película se burla sutilmente de la vida suburbana, con escenas sangrientas y de horror bajo la mira de vecinos entrometidos, departamentos de policía corruptos y relaciones conflictivas, sostiene la crítica de la AP.

“Todo empieza con una película excepcional, una campaña de marketing excepcional, y la fecha también fue excepcional”, dice Jeffrey Goldstein, presidente de distribución global de Warner Bros.